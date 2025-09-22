Robaron la mansión de Pampita en Barrio Parque: se llevaron dinero y objetos de valor

La postal parecía perfecta: Carolina "Pampita" Ardohain paseando glamorosa por las pasarelas de la Semana de la Moda en Madrid, lejos del ruido porteño, y su familia disfrutando de la tranquilidad de la primavera europea. Sin embargo, en Buenos Aires, la historia era otra. Bajo las sombras de Barrio Parque, uno de los enclaves más exclusivos y vigilados de la Ciudad, un grupo de delincuentes irrumpió en la residencia de la modelo y se alzó con un botín que incluyó dinero en efectivo y valiosos objetos guardados en una caja fuerte. La primicia fue revelada en el Rotativo del Aire de Radio Rivadavia por el periodista Rodrigo Porto, y rápidamente generó conmoción.

La primera pregunta que todos se hicieron es cómo los asaltantes pudieron vulnerar la seguridad de una zona plagada de cámaras, garitas policiales y hasta embajadas a metros de distancia. "No sé nada", atinó a responder con evasivas un hombre que salió del domicilio este lunes por la mañana, mientras los cronistas aguardaban en la puerta de la calle Juez Tedín al 2900.

La vivienda, a la que Pampita se mudó a comienzos de 2024 tras dejar su triplex en Palermo por los aumentos de alquiler, es una joya arquitectónica que combina aires clásicos con un interior moderno y luminoso. La imponente puerta de entrada conduce a un espacio abierto donde el living y el comedor conviven con ventanales corredizos que se funden con el jardín trasero. Pisos de mármol, habitaciones amplias y una sala de juegos pensada para sus cuatro hijos completan un retrato de lujo y serenidad.

Al menos así era hasta que la noche del robo quebró esa postal. Aunque las primeras versiones indican que la casa estaba vacía al momento del asalto, la ausencia de la conductora habría sido clave para que los delincuentes actuaran con tranquilidad. La mansión se ubica en una de las zonas más caras y silenciosas de Buenos Aires, tradicionalmente blindada por la seguridad privada y pública, pero también marcada por su atractivo para bandas organizadas que buscan botines millonarios.

Se llevaron dinero y objetos de valor.

Hasta ahora, Pampita no se pronunció públicamente. El silencio de la modelo alimenta el misterio mientras la investigación avanza para determinar cómo fue posible que, en un barrio custodiado al milímetro, los ladrones lograran entrar y salir sin dejar rastros.