Mónica Farro se ofendió por las acusaciones sobre su pelo y Yanina Latorre fue todavía más cruel: "Pobre la peluquera"

El pasado miércoles, Yanina Latorre y Matilda Blanco se burlaron de Mónica Farro, quien tras sentirse atacada realizó un fuerte descargo en redes sociales. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, la situación provocó una respuesta aún más filosa de la conductora de Sálvese Quien Pueda.

En pleno vivo de LAM, Ángel De Brito interrumpió: "No sé por qué se ríe Yanina...". A lo que la panelista respondió sin filtro: "Porque Mónica hace días que no se lava la cabeza y está llegando el olor".

Yanina Latorre trató de sucia a Mónica Farro

De inmediato, Farro se defendió: "¿Por qué ese comentario tan degradante? Es feo. Yo me lavo el pelo cada dos días. Tengo spray ahora, me peinaron acá en maquillaje. Yo me río de muchas cosas, pero esto no me gusta ".

Tras el programa, la ex vedette redobló la apuesta con un descargo en redes: "Lo que me pasó con esa situación de burla de estas dos personas, Yanina y Matilda... A ver, solo en una mente oscura y enferma está pensar 24 horas antes cómo reírte de mí en un programa de televisión. Dicho por Matilda, que lo planeó en el cumpleaños de Pepe".

El descargo de Mónica Farro contra Yanina Latorre y Matilda Blanco

Luego, apuntó con dureza: "Son dos señoras grandes haciéndole bullying a una compañera de trabajo, patético. Lo que no entienden es que por gente como ellas, hay mucha gente que se suicida. Por este tipo de burlas, por estas situaciones. Y creen que hacerlo en televisión es gracioso. No, no lo es. Es horrible lo que hicieron".

Farro fue más allá y se refirió puntualmente a Latorre: "Quiero creer que fue un chiste de muy mal gusto, no entendí por qué lo dijo. Me parece que una señora grande como Yanina no está en edad para hacer ese tipo de chistes y menos a una compañera. Podés discrepar conmigo en lo que hablo, pero ya decir que tengo olor y largar una pelotudez tan grande me pareció sumamente desubicado".

Pero Yanina no se quedó atrás. Fiel a su estilo, envió un audio a De Brito donde minimizó las acusaciones: "Bullying es algo reiterado, es violencia psicológica, es otra cosa. No es decirle a una persona que tiene el pelo sucio".

Luego, Yanina Latorre fue todavía más picante: "Hace dos semanas que se están diciendo puteadas entre una y la otra, tirándose carpetazos de quién se encamó con quién para llegar... ¿y le molesta lo del pelo sucio? Pobre la peluquera que la peina", expresó, insistiendo en su burla hacia Mónica Farro.