Se le viene la noche a Wanda Nara: multas millonarias y amenaza de embargo tras el escándalo con Icardi

Durante los días que Mauro Icardi está en el país, Wanda Nara se mantuvo lejos de la prensa con el foco en su trabajo en redes sociales y las grabaciones de Masterchef. Sin embargo, su nombre sigue en boca de todos y no todo son buenas noticas, sobre todo lo que se refiere a su ámbito legal.

El viernes por la noche y el lunes fueron días claves en el mundo de la farándula, ya que la China Suárez habló por primera vez desde que comenzó el WandaGate: en su discurso contó que la relación con el futbolista comenzó en 2021 y relató detalles de su intimidad que según cercanos de la Bad Bitch pusieron sus pelos de puntas.

Mauro Icardi y Wanda Nara siguen enfrentados en la justicia

Por el momento no hubo represalias legales sobre los dichos de la ex Casi Ángeles, pero cuando meses atrás lo hizo Wanda sí que las hubo. La mediática se había sentado en el living de Susana Giménez a hablar intimidades sobre sus hijas, pese a la acción de amparo que había interpuesto el propio Icardi, y finalmente llegó el momento en que la conductora pague las multas correspondientes.

" La primer multa que quedó firme es por 10 millones de pesos ", contó Angia Balbiani y confesó que fue por la entrevista ante la diva cuando "no se podía hablar de las hijas, no se podía exponer a las hijas y no se podía hablar de Mauro Icardi".

Wanda Nara en aprietos: tiene que pagar las deudas por la entrevista que dio a Susana Giménez

La justicia castigó a la mediática con una sanción económico a favor del Hospital Ricardo Gutiérrez, que la misma fue demorada por las apelaciones que presentó la propia empresaria: "Las otras dos tienen un monto de 50 millones de pesos" cada una, aclaró la panelista de Puro Show en alusión a la sanción que había establecido por Adrián Jorge Hagopián, y que ahora fueron confirmadas por instancias superiores.

Según Balbiani, Nara tiene que pagar las deudas o será embargada: " Son 110 millones de pesos entre las tres . Son más o menos 76 mil dólares, que si nos ponemos a pensar en la cuota alimentaria que adeuda a Mauro Icardi sería la mitad", dijo.

Wanda Nara rompió en llanto

Mientras Wanda Nara revive la infidelidad de Icardi con la China Suárez, en cada una de las entrevistas que dieron en los últimos días, también enfrenta a la justicia: "Y no solamente tiene que pagar eso, sino que también tiene que pagar los intereses", cerró Angie en relación a la batalla que la conductora postergó a más no poder, pero que terminó perdiendo frente a su ex esposo.