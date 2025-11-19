Icardi y la China vuelven a Turquía en medio de nuevas exigencias explosivas de Wanda Nara

Mauro Icardi y la China Suárez cerraron su semana en Buenos Aires con un regreso discreto a Turquía. Lejos del despliegue que suelen tener sus viajes, esta vez eligieron un vuelo de línea y fueron captados en Ezeiza en la noche del martes, caminando de la mano y evitando cualquier contacto con la prensa.

La pareja, que mantuvo un perfil bajo durante su paso por el aeropuerto, llamó la atención por sus looks coordinados y ultra pensados. La actriz eligió un estilo urbano con guiños militares: top negro, campera con bordados dorados, pantalones cargo verde y zapatillas deportivas blancas con detalles negros y rojos. El toque final lo dio una gorra de los New York Yankees y una valija de lujo que no pasó inadvertida.

La China e Icardi de regreso a Turquía, ya que Icardi regresa a entrenar en el Galatasaray

Icardi, en sintonía, apostó por un look monocromático compuesto por remera blanca, camisa liviana negra, pantalones cargo al tono, gorra y zapatillas oscuras, también acompañado por equipaje de alta gama. Antes de embarcar, el jugador se tomó un momento para regalarle una camiseta del Galatasaray a un empleado de la aerolínea, un gesto que reforzó la imagen amable con la que ambos se movieron en la terminal.

Ya en el avión, el delantero compartió en redes su despedida del país: una selfie con su novia en la que él parece lanzar un beso y ella posa con gesto de burla, una foto que resumió el clima relajado de la pareja durante su estadía. " Chau Argentina, hasta pronto ", escribió y dejó entrever que volverán para las fiestas.

Mauro Icardi se despidió de Argentina con una selfie desde el avión

Sin embargo, la semana en Buenos Aires no estuvo libre de tensiones. Aunque el reencuentro con sus hijas fue tranquilo y Wanda Nara evitó fricciones como en otras oportunidades, puertas adentro se movieron fichas importantes. El futbolista pasó casi una semana con Francesca e Isabella y se despidió de ellas en el Chateau Libertador antes de volar, una escena que contrastó con las novedades judiciales que surgieron en paralelo.

Según reveló Guido Záffora en DDM, la conductora estableció una serie de condiciones "irrenunciables" respecto al vínculo de las nenas con su papá: "Wanda está segura de que el centro de vida es Argentina, de que no le van a sacar a sus hijas y que ellas no van a viajar a Turquía ", explicó el periodista.

Wanda Nara compartió que ya está con sus hijas nuevamente

La empresaria se opone a que las menores viajen a Estambul, especialmente si eso implica que convivan con la China Suárez, y ya habría planteado la necesidad de un esquema que permita que las nenas estén con Mauro sin que él deba trasladarse con ellas al exterior. Además, trascendió que tiene miedo de que el futbolista decida llevarlas a Turquía y escolarizarlas allí nuevamente.

La historia de amor continúa para Mauro Icardi y la China Suárez, pero el capítulo familiar promete nuevos movimientos. Mientras, su regreso a Estambul marca el cierre de una semana intensa donde la pareja disfrutó del país, en tanto las cuestiones judiciales volvieron a hacerse sentir.