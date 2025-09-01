Big Bang! News
Más
Show
Eterna

Dos años del fallecimiento de Silvina Luna: así la recordaron sus seres queridos

Para ganar un poco de rating, Luis Ventura aprovechó el aniversario y destapó un romance oculto entre la modelo y Diego Maradona.

01 Septiembre de 2025 10:58
Silvina Luna
Silvina Luna

El pasado domingo el mundo del espectáculo estuvo de duelo al cumplirse dos años del fallecimiento de Silvina Luna. Su muerte, ocurrida en 2023 a los 43 años, conmovió profundamente al país al punto que algunos colegas y seres queridos la recordaron con emotivos mensajes. 

La rosarina, que alcanzó la popularidad tras su participación en Gran Hermano, construyó una carrera sólida en televisión, teatro y medios, pero  su historia personal quedó marcada sin dudas por una larga y dolorosa lucha contra las secuelas de una mala praxis médica. 

Se cumplen dos años del fallecimiento de Silvina Luna
Se cumplen dos años del fallecimiento de Silvina Luna

En este contexto, Gustavo Conti no quiso olvidarla y con un sentido posteo en redes hizo lagrimear a más de uno: "Gordita hermosa, ya pasaron dos años y siento que el tiempo se detuvo desde la última vez que nos vimos", comenzó la dedicatoria junto a un video que junta los momentos que compartió con Silvina

Este íntimo amigo a veces se pierde en la ilusión de la eternidad: "Siento que en cualquier momento vas a aparecer con tu sonrisa, con esa energía tan tuya que llenaba todo. Fuiste más que una gran amiga, única en la vida", continuó. 

Mario Pergolini: la viveza que hizo llorar a un nene y generó furia en redes
Lee también

La plata no compra empatía Mario Pergolini: la viveza que hizo llorar a un nene y generó furia en redes

Gustavo Conti y Ximena Capristo recordaron a Silvina Luna en su segundo aniversario de muerte
Gustavo Conti y Ximena Capristo recordaron a Silvina Luna en su segundo aniversario de muerte

"Te extraño a cada rato, y te rezo cada noche pidiéndote que cuides a nuestra familia, la salud y nuestro trabajo". Las palabras, atravesadas por la nostalgia y la gratitud, tuvieron espacio para el humor y la ternura que definieron la relación: "Extraño charlar con vos, reírnos de pavadas, compartir esos momentos únicos que solo vos y yo entendíamos. Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste", se sinceró.

Por su parte, Ximena Capristo también recordó a Silvina Luna en su segundo aniversario de fallecimiento: "'Tu luz sigue brillando... y vive en quienes te amamos'. Hoy se cumple dos años de este horrible desenlace que jamás hubiera imaginado. Te extraño mucho gordi", escribió en una historia de Instagram junto a una imagen de ella con su amiga. 

Juana Repetto anunció su embarazo en medio de su separación: ¿Quién es el padre?
Lee también

Sorpresa Juana Repetto anunció su embarazo en medio de su separación: ¿Quién es el padre?

Mientras algunos eleven recordar a la modelo con cierta nostalgia y respeto, hay algunos periodistas que no pueden dejar de lado el chimento y el rating. En este contexto, Luis Ventura recordó un romance desconocido entre la actriz y Diego Maradona que tuvo condimentos fuertes con otra figura: "¿Ustedes saben que fue un gran amor de Diego Maradona?, comenzó preguntando a sus colegas de Secretos Verdaderos. 

"Un reconocidísimo abogado le prestaba el departamento a Maradona para que se encontrara con Silvina Luna, cuando una cortina de humo se generó en torno a Nazarena Vélez", reveló el comunicador que aparte contó que la mediática recibió costosos regalos por parte del futbolista.

Diego Maradona Luis Ventura Silvina Luna Ximena Capristo

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10