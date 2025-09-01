Dos años del fallecimiento de Silvina Luna: así la recordaron sus seres queridos

El pasado domingo el mundo del espectáculo estuvo de duelo al cumplirse dos años del fallecimiento de Silvina Luna. Su muerte, ocurrida en 2023 a los 43 años, conmovió profundamente al país al punto que algunos colegas y seres queridos la recordaron con emotivos mensajes.

La rosarina, que alcanzó la popularidad tras su participación en Gran Hermano, construyó una carrera sólida en televisión, teatro y medios, pero su historia personal quedó marcada sin dudas por una larga y dolorosa lucha contra las secuelas de una mala praxis médica.

Se cumplen dos años del fallecimiento de Silvina Luna

En este contexto, Gustavo Conti no quiso olvidarla y con un sentido posteo en redes hizo lagrimear a más de uno: "Gordita hermosa, ya pasaron dos años y siento que el tiempo se detuvo desde la última vez que nos vimos", comenzó la dedicatoria junto a un video que junta los momentos que compartió con Silvina.

Este íntimo amigo a veces se pierde en la ilusión de la eternidad: "Siento que en cualquier momento vas a aparecer con tu sonrisa, con esa energía tan tuya que llenaba todo. Fuiste más que una gran amiga, única en la vida", continuó.

Gustavo Conti y Ximena Capristo recordaron a Silvina Luna en su segundo aniversario de muerte

" Te extraño a cada rato , y te rezo cada noche pidiéndote que cuides a nuestra familia, la salud y nuestro trabajo". Las palabras, atravesadas por la nostalgia y la gratitud, tuvieron espacio para el humor y la ternura que definieron la relación: "Extraño charlar con vos, reírnos de pavadas, compartir esos momentos únicos que solo vos y yo entendíamos. Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste", se sinceró.

Por su parte, Ximena Capristo también recordó a Silvina Luna en su segundo aniversario de fallecimiento: "'Tu luz sigue brillando... y vive en quienes te amamos'. Hoy se cumple dos años de este horrible desenlace que jamás hubiera imaginado. Te extraño mucho gordi", escribió en una historia de Instagram junto a una imagen de ella con su amiga.

Mientras algunos eleven recordar a la modelo con cierta nostalgia y respeto, hay algunos periodistas que no pueden dejar de lado el chimento y el rating. En este contexto, Luis Ventura recordó un romance desconocido entre la actriz y Diego Maradona que tuvo condimentos fuertes con otra figura: "¿Ustedes saben que fue un gran amor de Diego Maradona?, comenzó preguntando a sus colegas de Secretos Verdaderos.

"Un reconocidísimo abogado le prestaba el departamento a Maradona para que se encontrara con Silvina Luna, cuando una cortina de humo se generó en torno a Nazarena Vélez", reveló el comunicador que aparte contó que la mediática recibió costosos regalos por parte del futbolista.