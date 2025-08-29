Juana Repetto anunció su embarazo en medio de su separación: ¿Quién es el padre?

Este viernes, Juana Repetto sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que está embarazada por tercera vez. Lo que nadie esperaba es que la noticia llegara en medio de su separación con Sebastián Graviotto.

A principios de abril, la pareja había confirmado la ruptura, pero el romance tuvo un inesperado capítulo extra: " Está embarazada de su ex, de Graviotto. Esperan un varón ", reveló Fernanda Iglesias en Puro Show.

Juana Repetto embarazada de su ex pareja, Sebastián Graviotto

Según contaron en el programa, Juana y Sebastián tuvieron un reencuentro luego de tomar distancia y de allí habría surgido el embarazo: "Parece que él estaba mal porque la temporada no fue buena, no hubo nieve. Él es instructor, en verano se va a Aspen y en invierno trabaja acá. En una de las visitas a Juana renace el amor... y ella queda embarazada", explicó la panelista.

En cuanto a la relación actual entre ellos, en Puro Show aclararon: "Juana Repetto no planteó un regreso con Sebastián. Hace tres meses que está embarazada, y él está de viaje; según vi en sus historias, está en el exterior".

Reina Reech no ocultó su emoción por el embarazo de su hija, Juana Repetto

El debate en el panel terminó con una reflexión: "Estas cosas pasan. Es más común de lo que parece. Muchas parejas tienen un reencuentro en medio de la separación, pero después no continúan ".

Mientras tanto, entre rumores y especulaciones, hubo alguien que dejó en claro su felicidad por la noticia: Reina Reech, la flamante abuela, no tardó en comentar el posteo de Juana: "Amor mío, felices de recibir esta bendición. Bebé, te amamos y esperamos con mucha alegría", escribió.