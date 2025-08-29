Juana Repetto anunció su embarazo en medio de su separación: ¿Quién es el padre?

29 Agosto de 2025 14:18
Este viernes, Juana Repetto sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que está embarazada por tercera vez. Lo que nadie esperaba es que la noticia llegara en medio de su separación con Sebastián Graviotto.
A principios de abril, la pareja había confirmado la ruptura, pero el romance tuvo un inesperado capítulo extra: "Está embarazada de su ex, de Graviotto. Esperan un varón", reveló Fernanda Iglesias en Puro Show.
Según contaron en el programa, Juana y Sebastián tuvieron un reencuentro luego de tomar distancia y de allí habría surgido el embarazo: "Parece que él estaba mal porque la temporada no fue buena, no hubo nieve. Él es instructor, en verano se va a Aspen y en invierno trabaja acá. En una de las visitas a Juana renace el amor... y ella queda embarazada", explicó la panelista.
En cuanto a la relación actual entre ellos, en Puro Show aclararon: "Juana Repetto no planteó un regreso con Sebastián. Hace tres meses que está embarazada, y él está de viaje; según vi en sus historias, está en el exterior".
El debate en el panel terminó con una reflexión: "Estas cosas pasan. Es más común de lo que parece. Muchas parejas tienen un reencuentro en medio de la separación, pero después no continúan".
Mientras tanto, entre rumores y especulaciones, hubo alguien que dejó en claro su felicidad por la noticia: Reina Reech, la flamante abuela, no tardó en comentar el posteo de Juana: "Amor mío, felices de recibir esta bendición. Bebé, te amamos y esperamos con mucha alegría", escribió.