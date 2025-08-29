Mario Pergolini: la viveza que hizo llorar a un nene y generó furia en redes

Los filtros no existen en el mundo del stream, y eso quedó demostrado hace tiempo. Pero en esta oportunidad, Mario Pergolini abusó de su nombre para sentirse en libertad de hacer llorar a un niño de ocho años y contarlo como si fuera una gracia.

"Estaba haciendo la fila en una rotisería, vacaciones en la Costa, y el pibe de atrás estaba con una camisetita de River y la madre. El nene de 8 años empieza: 'Papas fritas, no se van a llevar todas'", comenzó a relatar su anécdota.

El día que Mario Pergolini se puso a la altura de un nene de 8 años para pelear

El conductor imitó cómo el menor lloraba por miedo a que las personas que estaban delante de él se llevaran todas las papas fritas: "Me toca a mí, yo no iba a comprar papas fritas, pero pido papas fritas, ¿Cuántas me preguntás?, cuento uno, dos, tres, dame todas", continuó.

Si bien Pergolini no estaba interesado en el producto, el llanto del niño lo irritó tanto que decidió llevarse toda la mercancía; es decir, se puso a la altura de pelear con un menor, con la única ventaja de que él contaba con el dinero para hacerlo.

Mientras Mario Pergolini contaba la historia, sus compañeros de mesa en Vorterix celebraban su "viveza". Sin embargo, en redes sociales sentenciaron su comportamiento: "Qué pedazo de sorete, va a hacer llorar a un nene solo porque tiene guita y puede, así nacen los libertarios" o "El mismo tipo que te prohibió la Play 2 nacional. Odia a los nenes", fueron algunos de los comentarios en X (antes Twitter).