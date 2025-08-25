Nico Vázquez no oculta su tormento: preocupación entre sus compañeros de Rocky

Nico Vázquez pasó de presumir durante 18 años su historia de amor con Gimena Accardi a firmar un divorcio exprés en cuestión de días. Pese a que siempre intentó mantener su vida privada separada de la exposición mediática, lo cierto es que la ruptura se convirtió en tema central en todos los medios, lo que habría generado en el actor una angustia incontrolable.

Según trascendió, el artista sufrió un ataque de llanto en el camarín del teatro Lola Membrives apenas un día después de firmar el divorcio: "Me dicen que Nico ayer tuvo un ataque de llanto en el camarín, que está muy mal. Me dicen que Gimena también está muy mal. Pero después de que firmaron el divorcio no volvieron a hablar", detalló Nancy Duré, en Secretos Verdaderos, que el episodio se produjo en el contexto de la obra Rocky.

Por su parte, el periodista Rafa Juli contó que el actor atraviesa un momento anímico muy delicado: "Nico está bastante bajoneado. Los compañeros lo ven triste, alguno lo vio llorar. Tal vez la perdonó como persona. Ella se confundió, él la amó y tal vez siguen teniendo un cariño muy profundo. Ahora, yo no sé si él la perdonó como pareja, porque fijate que el divorcio fue exprés, de un momento para el otro".

Pese al dolor, los periodistas aseguraron que la ex pareja mantiene cierto contacto: "El divorcio exprés tiene que ver con que esto no viene de ayer, sino desde hace meses. Pero tras firmar el divorcio se fueron a almorzar juntos. Se siguen frecuentando, no como pareja, pero sí conteniéndose".

La rapidez del trámite sorprendió incluso a quienes seguían de cerca la situación. Según Cora Debarbieri, esa celeridad tuvo un motivo claro: "El divorcio rápido lo hicieron para no tentarse de seguir con la relación. Yo creo que él lo necesitaba porque estaba a dos minutos de perdonarla".

Otros colegas interpretaron que la decisión de concretar la separación en apenas tres días reflejó el nivel de enojo y dolor acumulado en la pareja.

Si bien el entorno de Nico Vázquez y Gimena Accardi se muestra preocupado por el estado emocional de ambos, los protagonistas prefieren mantenerse al margen de la exposición mediática. Solo hace unos días dieron lo que pareció una conferencia de prensa para explicar los motivos de la ruptura, y desde entonces eligieron el silencio.