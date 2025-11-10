Dua Lipa, de cantar hits argentinos a celebrar el triunfo de Boca ante River: "Me encanta la energía de la gente"

Los dos shows que brindó la artista británica Dua Lipa en el Estadio Monumental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) contaron con muchos guiños a la cultura local, al igual que la estadía de la cantante que tanto fanatismo genera en todo el planeta. Que para la misma fecha que sus espectáculos se haya disputado un nuevo superclásico entre Boca Juniors y River Plate no es más que un poco más de mística para sumar alrededor de su presencia, ya que celebró la victoria xeneize junto al público en La Bombonera.

El centro más importante al país lo dejó en el show del sábado, donde demostró sus capacidades para hablar castellano cuando interpretó "Tu misterioso alguien" de Miranda!, una canción que tiene muchos años pero que en el último tiempo y tras su repetición en la última edición del reality La Voz, ganó mucha popularidad. La reacción de la banda argentina fue tan emocionante como el tema: "La versión que ni siquiera nos animamos a soñar", escribieron en un comentario.

Un día antes el tono argentino lo había aportado la interpretación de otro hit nacional de carácter mundial: "De música ligera" de Soda Stereo, que también había despertado emocionantes aplausos entre quienes colmaron el Monumental. "Me encanta la energía. Es perfecta la gente", deslizó la artista este domingo por la noche, cuando su trabajo en la ciudad había terminado y sólo le quedaba tiempo para disfrutar.

La reacción de los Miranda! a la interpretación de Dua Lipa de "Tu misterioso alguien".

En ese sentido, y si bien apareció sacándose fotos con una remera de River que los dirigentes le habían otorgado por los recitales allí, el superclásico lo vio desde La Bombonera donde Juan Román Riquelme también le dio una camiseta xeneize. Sin embargo, en el palco desde donde disfrutó el 2 a 0 con el que se impuso el club de la ribera, lo presenció con una camiseta de la Selección Argentina de fútbol. Un gesto pacificador para no decepcionar a ninguno de sus fanáticos.

Los videos y las fotos de ella desde La Bombonera se viralizaron rápidamente y fueron utilizados para hacerse burlas entre los clásicos rivales, ya que en la parcialidad xeneize, los fantasmas de la "B" aparecieron y llenaron de color blanco a la tribuna local. Ella, con su larga cabellera oscura, saludó con sus manos gran parte del partido ya que, sin importar que se jugaba el partido del año, el público no pudo evitar distraerse con su icónica figura.

Dua Lipa con la camiseta de River, luego de los dos shows que brindó en el Estadio Monumental.

Para cerrar su fin de semana y disponerse a seguir con su gira rumbo a Chile, la cantante repitió un lugar para cenar. Es que en 2022 ya había estado en El Preferido de Palermo y allí volvió la noche del domingo. La escena que se repitió fue la de las y los fanáticos esperándola afuera con mucha paciencia hasta que salió. Si bien no se descontrolaron ni antes ni ayer, los gritos y los pedidos de fotos y demás exigencias típicas de sus seguidores.

Dua Lipa recibió una remera de Boca Juniors por parte de Juan Román Riquelme, cuando se acercó a La Bombonera a ver el superclásico desde los palcos.

El operativo de seguridad no permitió que haya desbordes, aunque la artista no se negó al contacto con la gente y saludó y se sacó fotos con mucha calidez, mientras su look completamente de negro generaba elogios entre los presentes. Las lágrimas en los rostros de quienes aguardaron por ese momento y lo consiguieron, graficó el fanatismo que genera su figura a nivel local.