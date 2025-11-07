"LALI: La que le gana al tiempo": Netflix presenta el documental que retrata el renacer artístico de la estrella pop

Llegó el tráiler oficial de LALI: La que le gana al tiempo, la nueva película documental argentina que seguirá de cerca el proceso personal y creativo de Lali Espósito, acompañando su regreso a los escenarios después de un período de profunda introspección. El estreno global será el 4 de diciembre, exclusivamente en la plataforma más popular de todas: Netflix.

Registrado a lo largo de varios años, el documental ofrece acceso total y exclusivo a un momento clave en la vida de la artista: su reconstrucción emocional, la búsqueda de una nueva identidad artística y el desafío de regresar más fuerte que nunca.

LALI: La que le gana al tiempo

Ese viaje íntimo culmina con un hecho histórico para la música local: Lali se convierte en la primera artista mujer argentina en agotar el Estadio Vélez Sarsfield, un hito que funciona como el cierre perfecto del relato, dejando a sus fanáticos con ganar de ver mucho más.

Con un retrato cercano y auténtico el documental combina material de archivo personal, momentos detrás de escena y testimonios de su círculo más estrecho. El resultado es un retrato honesto que expone tanto los miedos como las decisiones que moldearon su camino de vuelta a la música. La película busca capturar a una Lali que se redescubre, que redefine su relación con sus fans y que recupera su voz en un contexto artístico que no deja de evolucionar.

La dirección está a cargo de Lautaro Espósito (hermano de la cantante), quien además de ser el director artístico del proyecto musical de Lali, fue testigo privilegiado de todo el proceso. Esta película marca su debut cinematográfico y propone una mirada cercana, emocional y observacional del crecimiento artístico de una de las figuras más influyentes de Latinoamérica.

Sin dudas es un estreno esperado por sus fans de todo el mundo con una comunidad internacional que acompaña cada uno de sus movimientos, la llegada de este documental promete convertirse en un evento para los seguidores de Lali Espósito, quienes podrán ver por primera vez un acceso tan profundo a su transformación personal y profesional.