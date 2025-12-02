Duka, descontrolado contra Jonathan Viale: "Te voy a ir a buscar" y más advertencias

En las últimas horas, Duka volvió a apuntar contra Jonathan Viale en pleno vivo del stream Carnaval. A diferencia de su último encontronazo, esta vez hubo amenazas directas y hasta algunas "coordenadas" sobre cómo seguir.

Hace unos días, el periodista deportivo ya había marcado sus diferencias con Viale respecto a las dinámicas de trabajo en las coberturas: "Jony, el problema puede durar hasta las 22:15 porque de golpe nos levantamos y nos vamos, porque no tenemos jefes nosotros, o hasta las cuatro de la mañana porque se me canta el culo. Somos libres, Jony", expresó, en referencia al formato independiente del stream. Luego profundizó la distancia entre ambos: "Del otro lado están los chicos que operan y que trabajan todos los días. Se levantan temprano porque no tuvieron un papá millonario y no trabajan para el gobierno ".

Duka destrozó a Jonathan Viale en pleno vivo del stream Carnaval

El lunes por la noche, Duka volvió a dirigirse a Viale y dejó en claro que no tiene intenciones de resolver el conflicto de manera pacífica: "Te voy a ir a buscar a tu canal para que me aclares porque te metiste con mi laburo", lanzó en forma de advertencia.

Molesto por las críticas, redobló la apuesta: "Te voy a hablar y dar las coordenadas de cómo vamos a seguir trabajando, vos Jony Viale", afirmó, y agregó: " Te metiste en el trabajo de Duka , que no lo conocés, que nunca hablaste", dijo hablándose en tercera persona.

Con un tono cada vez más desafiante, siguió: "Estoy hinchado las pelotas de los loritos que para quedar bien con sus jefes se meten personas que no se metieron con ellos", expresó mirando a cámara para intensificar el mensaje. Luego advirtió: "Yo no soy cualquiera en el sentido de la calle, ya ni te hablo de la profesión ".

Finalmente, Duka aclaró que el conflicto es estrictamente personal: "Yo me manejo solo, vas a tener que garparlo conmigo, en términos callejeros", afirmó, antes de cerrar con una chicana: "O porque te dieron un pedazo de metal con la cara del Martín Fierro te creés que sos el rey del mundo. Vergüenza diste entrevistando al presidente", dijo enardecido haciendo referencia al presidente de las fuerzas del cielo, Javier Milei.