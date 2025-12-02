La China Suárez presumió su decoración Navideña y Wanda Nara le dio donde más le duele

Para quienes siguen el WandaGate, la jornada del lunes estuvo cargada de intensidad m: mientras la China Suárez recibió a sus hijos más pequeños con una sorpresa navideña, su ex se alió con su mayor enemiga, Wanda Nara.

La actriz armó una bienvenida sorpresa en la casa que comparte con Mauro Icardi para el regreso de sus hijos, llena de detalles navideños, emoción y ostentación. Pero además, lo compartió en redes sociales con algunos mensajes dedicados no sólo a los menores.

En redes sociales, compararon las decoraciones navideñas de la China Suárez antes de estar con Mauro Icardi

"¡Sorpresa! Bienvenidos amores de mi vida", escribió la China en su primer historia de Instagram, retratando el instante exacto en que los chicos entraban al hogar al ritmo de una canción navideña. Los nenes se mocionaron y no dudaron en abrazar a su mamá y a Icardi. En este contexto, la mediática no ocultó su orgullo: contó que desde que sus hijos entraron, no dejaban de repetir "gracias, gracias", y confesó su deseo de que nunca den nada por sentado: "Mi dedo es que nunca dejen de agradecer, que no den nada por sentado . Voy a dedicar mi vida para hacerlos felices siempre", añadió.

La parejita feliz decoró cada rincón de la casa: tenis, Papá Noel, árboles, regalos. Pero un detalle que llamó poderosamente la atención fue que también optaron por unos osos navideños, lo que en redes tomaron como un palito para Wanda Nara, ya que es de público conocimiento su fanatismo hacia los peluches en forma de oso.

Lejos de quedarse callada, Wanda hizo de las suyas al ver a Icardi y la China presumir la Navidad turca. También se hizo presente en historias de Instagram, pero ella para facturar, promocionó el perfume de Benjamín Vicuña. "Buenas, les quiero mostrar la fragancia de Benjamín Vicuña, me encanta", comenzó diciendo. Luego, agregó que "suelo usar perfumes de hombres, pero este es realmente increíble", expresó.

Para agregarle un poco más de condimento, Wanda Nara agregó un mensaje dedicado al actor chileno: "Gracias, Benja, va a ser un éxito total seguramente". Cabe recordar que en estos momentos, ella está enfrentada judicialmente con Icardi, por la tenencia de sus hijas. Mientras la China Suárez vive una situación parecida con Vicuña.