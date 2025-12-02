La denuncia de Sergio Lapegüe en vivo que impactó a todos: "Este tipo me sacó con un arma"

En su programa, Sergio Lapegüe acostumbra a abordar casos policiales dentro del repaso de las últimas noticias del día. Pero este martes le tocó hablar en primera persona sobre la usurpación que sufre en sus propias propiedades.

"Tengo en la carnicería, que es de mi mujer, a un tipo atrincherado y no se va", comenzó relatando a sus televidentes, mientras sus compañeros seguían atentos la denuncia. Algunos incluso se involucraron en la charla para conocer más detalles: "No se va, no paga la luz, se cuelga", agregó sobre las situaciones que enfrenta desde hace tiempo.

Sergio Lapegüe contó en primera persona lo que se vive como víctima de usurpación

Mauro Szeta le preguntó si estaba siendo víctima de dos usurpaciones simultáneas. Lapegüe respondió a través de material fílmico: en el video se observa una propiedad completamente descuidada, con paredes picadas, pisos sucios y escombros por todos lados. Se trata de su casa de Mar del Plata, que logró recuperar después de 20 años.

"Ellos toman la casa hace 20 años, en Mar del Plata, en la avenida Constitución", contextualizó el conductor. Según explicó, todo comenzó cuando el suegro le pidió a un conocido que cuidara la vivienda, pero terminó apropiándose del lugar.

Durante dos décadas intentó recuperarla, aunque cada intento por sus propios medios terminó en episodios de violencia. " Yo fui a la puerta y este tipo me sacó con un arma ", recordó. Finalmente, gracias a la intervención de la Justicia, pudo volver a ingresar a la propiedad.

Sergio Lapegüe señaló que su caso refleja una problemática que afecta a muchas familias argentinas: la dificultad para recuperar una propiedad usurpada y los años de desgaste emocional, económico y judicial que esto implica: un reclamo para que estas situaciones tengan una respuesta más rápida y efectiva por parte del Estado.