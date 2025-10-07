Duki se vengó de Roccasalvo y Gómez Rinaldi pero respondieron: "Cantan todos igual"

El estreno de Rockstar: DUKI desde el fin del mundo en Netflix no solo repasa la meteórica carrera de Mauro Ezequiel Lombardo, conocido como Duki, sino que también pone sobre la mesa las vicisitudes que experimentó el trap como nuevo sonido de la música argenta que el periodismo criticó en el momento de su lanzamiento.

El documental, que ya es tendencia en la plataforma, revive momentos clave de la historia del artista y expone las críticas que recibió en sus inicios, incluyendo declaraciones de Susana Roccasalvo y Daniel Gómez Rinaldi.

Duki en River

Desde El Quinto Escalón hasta llenar estadios internacionales, Duki demostró ser mucho más que un fenómeno pasajero; sin embargo, ese reconocimiento no siempre fue inmediato. En el documental, el artista reflexiona sobre los prejuicios: "Nos subestiman porque dicen: ¿Cómo hicieron estos pibitos para llegar a ciertos lugares en la mitad del tiempo que nosotros?", dice Duki en una de las escenas más impactantes.

Uno de los momentos más recordados del documental es su actuación en los Premios Gardel 2018, donde interpretó Rockstar acompañado por una orquesta sinfónica y con AutoTune.

Esa noche, Charly García lanzó una frase que quedó grabada en la memoria de muchos: " Hay que prohibir el AutoTune. Muchas gracias ". Lejos de sentirse atacado, Duki recuerda ese episodio con orgullo: "¿Entendés que Charly García me vio? Sabe quién soy. Me chupa un huevo, es lo más lindo que me pasó".

Pero lo que realmente encendió las redes fueron los fragmentos de archivo donde periodistas como Roccasalvo y Gómez Rinaldi cuestionaban la legitimidad del trap y el éxito del propio Duki. En uno de esos clips, Roccasalvo responde con ironía al impacto del artista: "Sí, sí, muy groso".

DUKI desde el fin del mundo, el documental

Tras el estreno del documental, ambos periodistas decidieron responder a las palabras de Duki y al impacto de su inclusión en el film. Gómez Rinaldi, en diálogo con LAM, admitió haber sido contactado por Netflix para autorizar el uso de sus imágenes: "Tuve que firmar el consentimiento", explicó. Aunque inicialmente se mostró reticente, finalmente accedió. " Supongo que necesitaban generar ese contrapunto ", comentó.

Gómez Rinaldi recordó el momento en el que criticó al músico: "Estaban los colegas para hacerle una nota y él pasó corriendo. Entonces yo le dije de todo, que nunca iba a ser Palito Ortega ni Sandro. Lo mandé al diablo. Pero la verdad es que ni lo conocía". A pesar del éxito actual de Duki, el periodista fue contundente: " No me arrepiento de lo que dije . Le deseo lo mejor, pero no lo consumo. Creo que el trap no sé si va a ser eterno como lo fueron Luis Miguel o Sandro. Vamos a ver con el tiempo".

Daniel Gómez Rinaldi y Rocasalvo

Por su parte, Roccasalvo también fue abordada por LAM para dar su versión. La periodista aseguró desconocer que formaba parte del documental: "Hace como un año firmé algo, pero no sabía que era para esto. ¿Me hizo una cama la productora? ", preguntó con humor. Al ver el fragmento donde se incluye su voz, Roccasalvo respondió fiel a su estilo: "Esto fue hace tres años. Ni se conocía. Está bien. Un honor, un tipo que está ganando millones de dólares". Sobre si considera talentoso al músico, fue sincera: "Nunca lo escuché. Cantan todos igual. Pero si gana millones, está perfecto".

Con Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, el artista celebra su trayectoria y reivindica a toda una generación de músicos que lograron abrirse camino contra viento y marea: "Somos guachines y no nos quieren reconocer", dice Duki en una frase que resume el espíritu del documental. Pero lejos de quedarse con rencores, concluye con un mensaje esperanzador: "Las generaciones que vienen nos van a dar nuestras flores".