Eduardo Feinmann creyó que Katy Perry visitó a Cristina Fernández de Kirchner: "¿Esa cárcel es una joda?"

La inteligencia artificial avanza rápido, pero parece que el periodismo no. Hoy cualquiera que scrollee redes puede detectar una imagen trucada en segundos, menos Eduardo Feinmann, que en pleno vivo volvió a demostrar que su indignación llega antes que la verificación.

El episodio arrancó tras la visita de Katy Perry a la Argentina, que ya venía dando de qué hablar por un guiño a Evita Perón y el Don't Cry for Me Argentina en su show. En ese contexto, usuarios de X crearon una imagen falsa de la cantante junto a Cristina Fernández de Kirchner en su departamento donde cumple prisión domiciliaria. Una humorada digital que, para cualquiera con dos ojos, era obvia. Para Feinmann, en cambio, fue la "prueba" de un escándalo.

El tweet que logró engañar a Eduardo Feinmann

En A24 no sólo pusieron la foto al aire con graph "Katy Perry visitó a Cristina en su domiciliaria", sino que el conductor se despachó: " ¿Esa cárcel es una joda? ". Sus panelistas no se quedaron atrás, sumando análisis sobre la Justicia y la supuesta irregularidad de la "condena". Nadie en el estudio, ni en la producción, se tomó el trabajo mínimo de corroborar si la imagen era real: cabe destacar que tampoco desbordaba de realismo y se notaban algunos detalles de edición.

Lo que nació como un chiste en redes terminó convertido en una mesa de debate periodística. Feinmann incluso inventó una hipótesis: "Todo porque levantó un cuadro de Evita Perón, y Cristina llamó y le dijo 'venite'". Otra periodista fue más lejos y aseguró que la artista "se expresó contra la proscripción".

Las redes no tardaron en reaccionar y el papelón se hizo viral: "Murió el periodismo", fue la frase más repetida entre usuarios que no podían creer cómo una fake news se transformó en noticia en un canal nacional. Para coronar la burla, alguien creó otra imagen con IA: Katy Perry cantando en el balcón de San José 1111, dedicada especialmente a Feinmann.

Lo ocurrido no sólo deja expuesto al conductor, sino a un modelo de periodismo donde la bronca importa más que los hechos, y donde chequear parece un gasto de tiempo. Al final, la noticia no fue Katy Perry ni Cristina, sino cómo Eduardo Feinmann terminó convertido en el mejor chiste de la semana.