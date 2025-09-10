El grito de La Bomba Tucumana por el Garrahan: "El Gobierno no tiene corazón"

Sin dudas, el país va en picada y, aunque desde el gobierno de Javier Milei intenten vender la falsa idea de una "nueva mesa de trabajo", lo cierto es que el ámbito público sufre los golpes más duros, especialmente en el área de salud. En este contexto, Gladys "La Bomba Tucumana" se mostró conmovida durante una gala a beneficio del Hospital Garrahan y cuestionó duramente los recortes presupuestarios.

Cuando se habla de los recortes que sufre el Garrahan no sólo se hace referencia a la desvalorización de los profesionales que sostienen el establecimiento, sino también al impacto directo en cada niño que lucha por su vida en un hospital que debería garantizar la mejor atención.

"La Bomba Tucumana" no dudó en cuestionar los recortes de Javier Milei al Hospital Garrahan

En el evento a beneficio, La Bomba Tucumana apuntó directamente contra el oficialismo: " El Gobierno no tiene corazón ", afirmó en relación a los ajustes que afectan el funcionamiento del nosocomio.

En diálogo con Nahuela Saa (La Criti), Gladys no sólo habló de la situación sanitaria, sino también de su experiencia personal marcada por la pérdida: "Lamentablemente, acabo de perder a dos seres muy amados, mi esposo y mi representante y amiga, que fallecieron por cáncer. Así que me toca el alma de una forma diferente y especial en este día", expresó conmovida.

"La Bomba Tucumana" contó cómo supo ayudar al Hospital Garrahan años atrás

Durante la velada, la artista interpretó varias canciones y describió la causa como "hermosa y noble, algo que nos toca a todos". Además, recordó sus visitas anteriores al Garrahan: "Fui muchas veces, me enamoré de los chicos y yo, como persona individual, compré cositas. Llevé juguetes y estuve con los niños hace mucho tiempo".

Respecto a los pacientes que luchan contra el cáncer, señaló: "Es una enfermedad tremenda, dolorosa y aterradora. Ojalá que todos pudiéramos poner un poco de corazón en esto".

La Bomba Tucumana también se refirió al cierre de residencias médicas: "Me parece sumamente doloroso. Imaginate alguien que no tiene una buena obra social, viene del interior y está con un niño. Es un montón. El gobierno o quien quiera hacer esos recortes es una persona que no tiene corazón ".

Una vez más, son los artistas quienes se ponen de pie para ayudar a profesionales y pacientes, en un rol que debería asumir el Estado. Sin embargo, el gobierno prefiere sacarse fotos para presumir una "nueva" mesa de trabajo que, en realidad, no tiene nada de novedosa: son los mismos funcionarios de siempre. Y claro, estar al día en X parece ser la prioridad, ya que el presidente Javier Milei dedica más tiempo a las redes sociales que a garantizar el derecho básico a la salud pública.