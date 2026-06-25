Eka Ojeda reveló si aceptaría un trago de Mauro Icardi tras el escándalo con la China Suárez en Tequila

Lejos de apagarse, el escándalo que involucra a Mauro Icardi, la China Suárez y Ekaterina "Eka" Ojeda sigue sumando capítulos. Después de romper el silencio en distintos programas de espectáculos, la joven volvió a la televisión y esta vez pasó por el ciclo de Sergio Lapegüe, donde amplió su versión de la polémica noche en Tequila.

Convencida de que no imaginó la situación, Eka sostuvo que durante gran parte de la noche sintió la atención del futbolista sobre ella. "Sentía la mirada acá", dijo mientras señalaba su rostro. Y remarcó que no era una simple percepción: "Mi amiga estaba y me decía: 'Mirá, te está mirando'".

Ekaterina "Eka" Ojeda contó como fue el momento de la foto entre Icardi y la China

Según su relato, la actitud de la China Suárez cambió cuando advirtió ese intercambio de miradas. "Sí, obvio", respondió cuando le preguntaron si la actriz se había dado cuenta. Acto seguido describió la reacción que, según ella, tuvo la novia de Icardi: "Se subió a upa, le empezó a dar más besos. Más tarde se sacaron la foto".

La modelo también hizo referencia al momento que habría alimentado los rumores de una fuerte discusión en el boliche. "Cuando se acerca a hacerse su trago como que se acerca y me empuja", aseguró. En los últimos días trascendieron versiones que hablaban de gritos, empujones e incluso tirones de pelo entre ambas, aunque ninguna de las protagonistas confirmó que ese enfrentamiento haya ocurrido de esa manera.

Ekaterina "Eka" Ojeda contó que Icardi no le sacó la mirada

Eka también reveló que, cuando ingresó al sector VIP, desconocía que Icardi estaba acompañado por la China Suárez. "Estaba solo sentado en la esquina del sillón", recordó. Según explicó, fue recién después cuando la actriz llegó al lugar y comenzó a compartir la noche con el futbolista.

Sobre el final de la entrevista, Paula Varela fue al hueso y le preguntó si Icardi le parecía atractivo. La respuesta intentó ser diplomática, aunque dejó margen para la interpretación. "Es alto. No me gusta, no es mi tipo. Es fachero, no voy a decir que no, pero a mí no me gusta", afirmó.

Sin embargo, cuando le consultaron si habría pasado algo en caso de que el delantero hubiera estado soltero, evitó cerrar completamente la puerta. Aseguró que no habría sucedido nada, aunque su sonrisa despertó suspicacias entre los panelistas. Como broche, reconoció una cualidad que sí le llamó la atención: "Es imponente, eso es verdad".

Mientras la China Suárez y Mauro Icardi mantienen silencio sobre este nuevo capítulo, las declaraciones de Eka siguen alimentando una novela que parece estar lejos de terminar.