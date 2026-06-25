El ultimátum de Marley a Nico Occhiato tras el escándalo de Flor Peña en Luzu TV

Argentina sigue sacudida por las repercusiones del error garrafal de Florencia Peña en Luzu TV, donde aseguró la muerte del papá de Lionel Messi. Aunque la actriz ya fue desplazada del ciclo El Show del Verano, las consecuencias de su frase siguen generando tensión pero ahora el drama promete escalar a judiciales y esta vez el que habló fue Marley, quien abrió las puertas a la actriz al canal de stream de Nico Occhiato.

Esta vez fue Ángel de Brito quien reveló detalles exclusivos sobre la postura de Marley frente a la continuidad del programa. Según el conductor de Por el Mundo, su permanencia en el proyecto está condicionada a una decisión crucial de Occhiato.

Florencia Peña y Marley

" Sin Flor, no hay Show del Verano ", sentenció Marley en un mensaje enviado al periodista, dejando en claro que su vínculo con el ciclo depende exclusivamente de la reincorporación de su histórica compañera.

El conductor también adelantó que viajará a Miami la próxima semana para reunirse cara a cara con Occhiato y definir el futuro del programa donde la decisión final quedará en manos de Occhiato según afirmó Marle y, aunque no ocultó su deseo de seguir trabajando junto a Peña, con quien mantiene una relación profesional inquebrantable pese al reciente escándalo.

En cuanto a los rumores de un posible distanciamiento con la actriz, Marley fue tajante: "Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto", dijo desmintiendo las especulaciones sobre una ruptura entre ambos, sino que refuerza su postura de respaldar a Peña incluso en los momentos más complicados.

El conflicto se desató cuando Peña aseguró en vivo que Jorge Messi había fallecido, una noticia falsa que rápidamente se viralizó y generó indignación en redes sociales. La situación fue especialmente delicada porque Marley se encontraba grabando en el extranjero, lo que complicó aún más la dinámica del equipo.

Nicolás Occhiato

En medio de este panorama, Florencia Peña aún no eliminó las publicaciones relacionadas con el programa de sus redes sociales y, según trascendió, esta decisión habría sido tomada bajo el asesoramiento de su abogado, Fernando Burlando, quien estaría evaluando los pasos a seguir.