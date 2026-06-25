Moria Casán dijo lo que nadie se animaba sobre Ekaterina Ojeda, Mauro Icardi y la China Suárez: "Karma"

Un escándalo de proporciones épicas sobrevuela al país con el triángulo amoroso entre Mauro Icardi, la China Suárez y la joven y bella Ekaterina Ojeda que desató decenas de comentarios en redes sociales, teorías conspirativas, rumores y escándalos.

Es en este contexto -y como era de esperarse- que la siempre filosa Moria Casán no se quedó callada en su programa La mañana con Moria donde la diva analizó el ida y vuelta de los tres protagonistas y no dejó títere sin cabeza aunque la que más ligó fue la actual novia del delantero del Galatasaray.

Ekaterina Ojeda

Todo comenzó cuando se mencionó que el nombre de la madre de Ekaterina, sería "Tatiana". Entre carcajadas y asombro, Moria no pudo evitar hacer una conexión que solo ella podría: "¡No, me jodés! ¿Te das cuenta? Fíjate cómo habla a la pantalla, está re contenta. Esto más que causal, es re cuántico, gordo".

Pero eso no fue todo, porque antes de presentar la polémica entrevista de Ekaterina Ojeda con Intrusos, Moria lanzó otra de sus célebres frases: "Estamos modificando todo, I can't believe it. Vamos a ver lo que dice Ekaterina. Karma, karma . ¡Por favor, sintonía!".

Ekaterina es una bomba hermosa, re parecida a La China (mucho más chica). Le encantó a Icardi (con La China al lado, no le importó encararla). Encima es "re team Wanda"...

Le estará llegando el karma a la China Suárez?#LAM pic.twitter.com/c2Tm0zqqoC — 🅼🅸🆁🅰🅽🅳🅰 🆅. ♐ (@MirandaV14Ok) June 25, 2026

En la entrevista, Ojeda intentó desmarcarse del escándalo, pero dejó más dudas que certezas. Según su versión, se cruzó con Mauro en el VIP de un boliche y tuvieron "una charla normal". Sin embargo, admitió que notó a La China molesta: "Se notaba que estaba enojada; de eso me di cuenta. Quizás estaba enojada con él, no sé si conmigo ". Aunque negó haber intercambiado teléfonos o haber tenido algo más con el futbolista, el ambiente ya estaba caldeado.

Moria, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para disparar munición gruesa contra la joven. "Ojeda, Ojeda, eh. Mirá vos, encima se llama Ojeda y la madre Tatiana, es muy fuerte. Ekaterina Ojeda, mamita. Es lanzada la pibita", sentenció sin piedad. Pero eso no fue todo; también destacó con ironía el tono seductor de Ekaterina al hablar: "¿Viste cómo dice 'sí, no lo dejé', cómo seduce?".

Mauro Icardi y la China Suárez

El panel del programa no se quedó atrás. Nazarena Di Serio agregó leña al fuego al mencionar que Ekaterina ya estaría buscando su pase al reality que conduce Wanda Nara. Por su parte, Gustavo Méndez apuntó a las coincidencias sospechosas: "¡Qué casualidad! ¿Y a quién sigue en Instagram? A Wanda Nara". Además, desmintió rumores sobre una supuesta pelea entre Mauro y La China que habría terminado con ella marchándose de su casa: "Eso no sucedió. Están muy contentos y se vuelven a Turquía este fin de semana".

Muy fiel a su estilo, siempre polémica y sin pelos en la lengua, Moria Casán cerró el tema con una frase letal: "Esta chica se dio un ganchito de parte de la oposición, diríamos, como para conseguir que la pareja se resquebraje. Una carnada, y es el medio mundo".