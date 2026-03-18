Llega al Mundial afilado: Messi alcanzó los 900 goles en su carrera y volvió a ser citado por Scaloni

La estrella argentina Lionel Andrés Messi alcanzó un nuevo hito en su carrera, tras llegar a los 900 goles como jugador profesional en un partido que disputó con el Inter Miami este miércoles ante el Nashville. El delantero de 38 años cruzó un zurdazo bajo luego de combinar con el lateral Sergio Reguilon, en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

Al mismo tiempo no todo fue festejo para el astro mundial, ya que su equipo quedó afuera y no continuará en la competición más importante del continente norteamericano, ya que el Nashville logró empatar el encuentro y pasar a la siguiente fase por la regla del gol de visitante.

De sus 900 goles oficiales, el argentino convirtió 115 con la Selección argentina y 13 de ellos en Copas del Mundo, como la que se disputará en los próximos meses en Estados Unidos, México y Canadá, a donde el delantero llega afilado de cara al arco, tanto a la hora de marcar como de asistir a sus compañeros.

Con la camiseta que más goles metió fue la del Barcelona, donde marcó un total de 672 en 778 partidos, con un 2012 en el que metió 91 y se transformó en récord. En el Paris Saint-Germain convirtió 32 tantos en dos temporadas, y volvió a despertarse en su actual club estadounidense, en el cual lleva convertidos 81.

La lista de convocados de Lionel Scaloni en el próximo partido previo al Mundial 2026, que se disputará en La Bombonera contra Guatemala.

La convocatoria nacional

La noticia se da el mismo día que sale una nueva convocatoria de la Selección argentina, presentada por su entrenador Lionel Scaloni, de cara al amistoso del 31 de marzo ante Guatemala, que se jugará en La Bombonera, como partido de reemplazo de la abortada Finalissima. Los otros atacantes serán Nico Paz, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José López y Julián Álvarez.

Los elegidos para pelear por un lugar en la mitad de la cancha fueron Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo de Paul y Exequiel Palacios. Por su parte, los defensores fueron Gabriel Rojas, Tomás Palacios, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. En el arco estarán Emiliano "El Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.