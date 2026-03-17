Pampito contó lo que pasó tras la pelea entre Cinthia Fernández y la Callejón: "Casi se van a las manos"

La falta de Moria Casán por vacaciones en la conducción de su programa matutino se evidenció este martes durante la acalorada discusión que su reemplazante, Federico Seeber, debió interrumpir entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón. Las panelistas se habían cruzado duro, pero ahora se supo que tras el corte al que convocó el periodista, las agresiones estuvieron cerca de pasar al plano físico.

"Casi se van a las manos Cinthia y Fernanda", señaló Pampito, conductor del programa Puro Show del mismo canal. "No sé si esto se puede contar", añadió después, para generar más morbo alrededor de lo sucedido. La pelea había comenzado entre los nervios de la ex esposa de Matías Defederico, ya que se encontraban en medio de una entrevista a su actual pareja, el abogado Roberto Castillo.

"Dicen que Nazarena Di Serio la agarró a Fernanda y Fede a Cinthia, porque cuando fue el corte se pararon las dos y se tuvieron que meter los dos compañeros a frenarlas porque se iban a las manos", amplió el conductor, con la información que había llegado por parte de quienes habían estado presentes cuando las cámaras se apagaron.

Al mismo tiempo Pampito también justificó lo hecho por Seeber, más allá de la falta de la conductora original, quien posee un carácter fuerte que probablemente hubiera evitado la pelea entre las dos panelistas. "Tuvo que mandar al corte porque se había vuelto incontrolable", reconoció. Por otro lado explicó que, al no haber llegado al contacto físico entre ambas, la hipótesis de que se hubieran golpeado es una especulación. "Yo no sé cuál era la intención, pero cuando están discutiendo y se van acercando", consideró el conductor, quien asumió que si se hubieran puesto cara a cara el conflicto iba a crecer rápidamente.

Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón protagonizaron la pelea del día.

Una palabra que dinamitó todo

Cuando durante la mañana Callejón soltó la palabra "tranquila" para llamar a la calma a su compañera, generó todo lo contrario. La discusión que se vio en la pantalla de El Trece comenzó con ese gesto que generó una fuerte reacción de la estudiante de Derecho. "Es mi familia, vos no te metás, que viniste a amenazar la semana pasada con mi familia y con mis hijas. De vos me voy a ocupar después", lanzó enseguida.

"De vos me voy a ocupar ahora yo", respondió la actriz, quien no se quedó atrás y contraatacó acorde a la escalada en la confrontación. "A mí no me decís más que digo estupideces acá", sumó después. Moria no estuvo y sus dos panelistas más caciques lo demostraron.