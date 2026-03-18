Cami Mayan destrozó a Coscu y amenazó con contar más cosas de Mac Allister

Coscu volvió a quedar en el centro de la polémica, y no precisamente por algo para aplaudir. El streamer parece tener un problema recurrente con las mujeres que deciden construir su propio camino, brillar por sí mismas y no pedir permiso. Esta vez, el blanco fue Cami Mayan, a quien cuestionó sin demasiados filtros en un mano a mano con Martín Cirio. La pregunta es inevitable: ¿se banca cuando le contestan?

"¿Seguís odiando a Cami Mayan?", leyó el conductor. Sorprendido, agregó: "No sabía que la odiabas. ¿Están peleados?". Pero lejos de bajarle el tono, Coscu eligió ir a fondo: "Yo no odio a la persona, odio el concepto", arrancó, marcando una línea que rápidamente se volvió polémica.

Coscu estuvo en el stream de Martín Cirio

Acto seguido, apuntó directamente contra los inicios mediáticos de Mayan: "O sea, termina tu relación, arranca tu carrera, brillá por lo que sos vos, que seguramente tenés mil luces. No brilles por ser la ex de", disparó, en clara referencia a su vínculo pasado con Alexis Mac Allister.

Lejos de suavizar, redobló la apuesta: "Yo odio ese concepto y odio que busquen todo el sentido de su carrera, fama o entidad pública al pasado con Mac Allister. ¡Soltalo! ¡Ya está!". Como si fuera poco, también se permitió opinar sobre cómo debería procesar una separación: "Literalmente yo la escucho todo el tiempo quejándose y el chabón ya está en la c... de la lora, casado. Ya está".

Coscu VS Cami Mayan pic.twitter.com/Zzbd8Lbwh0 — SQP (@SQP_oficial) March 17, 2026

Lo curioso —es que mientras daba cátedra sobre cómo "soltar", fue el propio Coscu quien trajo a la conversación a Belén Negri, conocida como "La Chilena", su única pareja pública. No solo habló de la relación, sino que además ventiló aspectos íntimos, incluso mencionando vínculos de ella con personas de su entorno. ¿En qué quedamos? ¿Aplica la vara solo para los demás?

La respuesta de Cami Mayan no tardó en llegar. Desde su espacio en Luzu TV, fue firme pero inteligente: "En realidad deberían estar contentos con lo poco que he hablado porque hay tanto más", lanzó, respaldada por Anita Espósito, quien acotó: " Has cuidado más de lo que has hablado ".

Lejos de victimizarse, Mayan dejó en claro que eligió un camino: "Ayer me puse a pensar realmente en esto porque dijo 'che qué paja que haya gente que realmente tenga este concepto'", reflexionó. Y explicó que desde el primer momento decidió no exponer en detalle lo vivido con Mac Allister.

Aunque es sabido que la ruptura estuvo marcada por infidelidades, la influencer deslizó que hay mucho más que nunca contó, especialmente sobre lo que pasó después. Y, aun así, eligió correrse de ese lugar: "Yo quiero ganarme mi lugar acá laburando yo, siendo yo. Y creo que lo re he hecho a eso".

Cami Mayan

Pero también puso límites, sin filtro: "Yo cuando quiero hablar algo, voy a hablar de lo que se me cante el orto ". Y dejó claro que no piensa pedir permiso para narrar su propia historia: seguirá hablando de su vida en el exterior, del Mundial y de su relación, porque son experiencias que le pertenecen.

El cruce deja algo en evidencia: no es solo una discusión sobre "conceptos", sino sobre quién tiene derecho a contar su historia y bajo qué condiciones. Y en ese terreno, Coscu parece incómodo cuando la protagonista no baja la cabeza.