La credibilidad cae y crece la desocupación, pero Karina Milei va por la SIDE

La interna de La Libertad Avanza (LLA) que estalló por los aires luego de las filtraciones de la criptoestafa $Libra y los cuestionables gastos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio un nuevo paso ante la intención de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de desempoderar al asesor Santiago Caputo de sus lugares importantes en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en una crisis paranoica por encontrar al topo que expuso los dos últimos cachetazos que recibió la gestión.

El juego de tronos libertario ya lleva muchos meses y es probable que continúe bastante tiempo más, sin importar que los principales problemas del momento ya explotaron y generaron un incendio que amenaza con no apagarse fácilmente y que quemó parte de la credibilidad del gobierno de Javier Milei tanto por sus mentiras en $Libra, que motivaron que acusen al fiscal Eduardo Taiano de haberlas encubierto, como por su respaldo a Adorni, quien sufrió un colapso en términos de imagen.

La imagen negativa del Gobierno nacional es del 59,8% según la consultora Trespuntozero.

De acuerdo a lo publicado por El Destape, Karina ya tiene el nombre para desplazar al caputista Cristian Auguadra. Se trata de Jorge Anzorreguy, hijo del mandamás de la SIDE entre 1990 y 1999, Hugo Alfredo Anzorreguy, y hermano de la esposa del nuevo viceministro de Justicia, Santiago Viola. "Corcho", como lo llaman, es abogado y durante 12 años fue secretario administrativo de la Legislatura porteña. Hasta el momento, su lugar de pertenencia parecía más cercano al PRO, pero las cosas cambian.

Por otro lado se prepara la salida de Diego Kravetz, también puesto por Caputo como segundo al mando de la SIDE. El caso es más contradictorio porque el lanusense tiene planes personales y políticos en el municipio que gobernó cuando fue el suplente de Néstor Grindetti en 2023. Sus intenciones son las de competir por la Intendencia en 2027, por lo que su éxodo del organismo tiene un matiz personal.

El Indec anunció que la desocupación de fines de 2025 fue del 7,5%, 1,1% más que en el mismo periodo de 2024.

El internismo se da en un muy mal momento del Gobierno nacional, con las encuestas recientes que llegan y reflejan un fuerte impacto de los últimos casos de corrupción. Un informe de la consultora Trespuntozero reveló una imagen negativa de 59,8%. Días antes, una pesquisa de Zuban Córdoba y Asociados reveló que la desaprobación del mismísimo presidente Milei alcanzó el 58,7%.

Por otro lado, los datos objetivos también aumentaron la crisis de imagen libertaria. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que "la tasa de desocupación, que se calcula sobre la población económicamente activa, fue de 7,5%" para fines de 2025, lo que significa un 1,1% más que en el mismo periodo de 2024. Es decir que los despidos de Fate y todas las empresas cerradas en el último tiempo, no afectaron aún al número. Las 30 empresas que se cierran a diario, se empiezan a comprobar en las filas de desempleados.