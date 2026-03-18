Escándalo: un diputado del PRO compró un rifle de aire comprimido, lo enviaron al Congreso y se lo retuvieron

Mientras que el Poder Legislativo cumple un rol aplanado por las intenciones del Gobierno nacional de evitar que el debate público pase por el edificio del Congreso Nacional, las y los diputados y senadores nacionales todavía continúan su trabajo en sus despachos y oficinas de bloque. Un reciente escándalo fue protagonizado por uno de ellos, Javier Sánchez Wrba del PRO, quien quedó expuesto por haber pedido un rifle de aire comprimido por Mercado Libre y haber dejado como dirección la del histórico edificio. La seguridad secuestró el arma por protocolo y debió salir a dar explicaciones.

"Por medio de la presente me comunico con usted para hacerle saber que compré por Mercado Libre un aire comprimido de venta libre y uso recreativo, el cual por error fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio", reconoció el diputado en la carta que le envió al presidente de la Cámara, el riojano Martín Menem. "Con el fin de que quede claro que se trató de un aire comprimido y no de un arma de fuego, le extiendo la presente nota con la factura de compra del mismo", añadió.

La explicación que brindó el diputado Javier Sánchez Wrba sobre la llegada de un aire comprimido a la Cámara.

En la misiva que le envió a su compañero legislador, Wrba también se mostró a disposición para presentar cualquier otra prueba requerida "para evitar malos entendidos", al mismo tiempo que aclaró que se puede consultar "libremente con el comercio que emitió la factura y que envió la compra".

La aclaración llegó luego de que la seguridad del Congreso Nacional retuviera la compra del diputado, por no cumplir con los reglamentos establecidos de forma protocolar, que impiden el ingreso de armas de fuego tanto al recinto como a las oficinas dependientes del edificio histórico.

Esteban Paulón y su versión del escándalo del aire comprimido en el Congreso.

En ese sentido, quien se refirió al tema fue el diputado nacional Esteban Paulón, quien se burló de su colega por la impericia presentada y manifestada en su accionar. "Parece que un diputado o diputada compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina del Congreso. Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada en el Anexo A", aclaró en su cuenta de X (ex Twitter).

Lo cierto es que tras las aclaraciones pertinentes por parte de Wrba, el problema fue aclarado y el diputado pudo irse a su casa con el paquete que habían guardado desde la seguridad del Congreso. El legislador del PRO solamente tuvo que pasar por protagonizar el papelón del momento, aunque al igual que otros que desde su espacio hicieron con las votaciones, es probable que también pase desapercibido.