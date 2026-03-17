"Nosotros ya estamos en guerra con Irán": Waldo Wolff celebró la posición de la Argentina de Milei

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán que conmueve a todo el planeta tiene un nuevo país involucrado, de acuerdo a las últimas declaraciones del presidente Javier Milei, las cuales fueron celebradas por el legislador porteño del PRO Waldo Wolff, ex ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) e integrante de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

"Lo que no hay que perder es la dignidad. Hay una frase famosa de (Winston) Churchill en la Guerra, cuando (Neville) Chamberlain se arrodilla en el pacto de Münich y dice: 'pudieron elegir entre la deshonra y la guerra, eligió la deshonra y tendrá la guerra'. Nosotros ya estamos en guerra con Irán, aunque no nos guste y yo celebro la honra de plantarnos en frente en esta guerra", señaló Wolff en una entrevista que brindó al periodista Eduardo Feinmann en la pantalla de A24.

La declaración omite de hecho que la Constitución Nacional Argentina establece que es el Poder Legislativo quien debe autorizar al Poder Ejecutivo de la Nación una declaración de guerra, al igual que el hecho de permitir la salida e ingreso de tropas nacionales a otros países. Aunque en los hechos fueron las declaraciones del presidente Javier Milei las que ampararon a Wolff.

Durante la mañana de este martes el mandatario habló en el acto en conmemoración al atentado a la Embajada de Israel en 1992. Allí volvió a remarcar su postura de acompañamiento a la ofensiva de sus pares Donald Trump y Benjamin Netanyahu. "Dejamos también en claro en dónde nos paramos en este momento histórico, donde Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní", celebró.

Javier Milei en el acto de embajada de Israel donde se alineó contra Irán y con Estados Unidos.

"Frente al terrorismo no puede haber tregua", había dicho Milei segundos antes. En su discurso destacó que "Israel es una nación que encarna los valores fundamentales de la libertad y la resiliencia" y también aseguró que "hoy Argentina es socia de Israel en la defensa de estos valores de la libertad y combate al terrorismo".

La advertencia iraní

El régimen iraní, por su parte, ya acusó a la Argentina de Milei de haber cruzado "línea roja imperdonable". Lo hizo en una editorial del diario Tehran Times que firmó Saleh Abidi Maleki. "Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. Deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. Argentina se presentó oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación", advirtieron allí.