Rodeado de viejos vinagres: Roberto Pettinato aseguró que Franco Colapinto "no ganó nada"

Los logros de Franco Colapinto como piloto de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial son extensos ya que, con solamente ser uno de los 22 corredores que salen a la pista cada fin de semana, es más que suficiente. Aún así, las críticas al corredor de Pilar por no ser de los que se suben al podio vienen día a día por personas que desconocen cómo funciona la Fórmula 1. En este caso fue Roberto Pettinato quien se refirió a él de forma despectiva.

"Lo de Colapinto es muy grave. Porque hay cosas como que me sacan. La verdad no tiene la culpa él", lanzó el conductor en una rueda de prensa improvisada que brindó este miércoles, cuestionado por las críticas que ya había soltado sobre el piloto de Alpine, que salió 10° en el último Gran Premio de China.

"Yo veía en las noticias Colapinto, Colapinto, Colapinto. Y en un momento me agarró una irritación porque yo me quedé en que no ganó medio que nada", sostuvo el ex saxofonista de Sumo, en una aseveración que expuso más su ignorancia respecto a la vida automovilística que otra cosa. A su vez, resaltó las imágenes que tenía de él, "que siempre se estaba puteando, con berrinches, que se peleaba con el manager, con el de Mercedes Benz".

"A la vez me lo vendieron como un Messi", explicó Pettinato, sobre la euforia que genera entre las y los argentinos verlo correr en la máxima categoría del automovilismo. "Me agarró como un shock", sumó, antes de recordar cómo fue la respuesta del público tras sus críticas: "La gente me dijo pelotudo, idiota, Sumo hijo de puta, porque la gente enseguida se mete con todo. Y yo decía: '¿entonces ustedes son más inteligentes que yo porque les encanta Colapinto?'. 'Sí, pelotudo'".

Franco Colapinto sigue enoloqueciendo al público argentino y creciendo en el apoyo recibido.

"No sé quién es. Nadie puede triunfar en la vida si hace primero una propaganda y después triunfa. Y de golpe prendí la tele y estaba haciendo una propaganda de un analgésico o algo por el estilo. ¿Y el premio dónde está? No puede levantar primero un analgésico antes que una copa", cuestionó el conductor.

Las redes sociales ya salieron a aleccionar al ex Duro de Domar, tantas veces cuestionado por compañeras de trabajo como Fernanda Iglesias, quien directamente lo acusó de acosador durante los años en los que fue panelista en su programa. La famosa canción de Sumo que hablaba de estar "rodeado de viejos vinagres" puede llegar a estar en la banda sonora de Colapinto para cuando dentro de dos semanas vuelva a subirse a su monoplaza en Japón.