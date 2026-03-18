Emilia Mernes y una nueva enemiga: después de su amistad con Tini, Antonela Roccuzzo tomó una decisión inesperada

Cada like y unfollow es analizado al detalle por los y las fanáticas de las estrellas pop argentinas y ahora se descubrió un nuevo problemón que sacude las redes sociales. Esta vez, la protagonista es Emilia Mernes, quien parece haber encontrado una nueva rival en Antonela Roccuzzo, la icónica esposa de Lionel Messi. ¿Qué pasó entre ellas? Las teorías no tardaron en explotar en el vasto mundo de internes, y los fandoms están al borde del colapso.

La historia de desencuentros en la vida de Emilia no es nueva. Su relación con Tini Stoessel, que alguna vez fue una alianza musical prometedora, terminó abruptamente. Las dos artistas, que compartieron éxitos y escenarios, rompieron vínculos tras rumores de un supuesto conflicto por bailarines y, aunque nunca se confirmó, el unfollow de Tini hacia Emilia fue el golpe final que selló la distancia entre ambas.

Emilia y Tini supieron ser muy cercanas

Por otro lado, María Becerra también dejó clara su postura en esta trama. La intérprete de Hace Calor, quien es ahora una de las mejores amigas de Tini, confirmó en una entrevista que su relación con Emilia había terminado hace tiempo. Las especulaciones sobre un triángulo de tensiones entre las tres artistas no se hicieron esperar, y los fanáticos aún buscan pistas para entender qué ocurrió realmente.

Pero cuando parecía que la rivalidad entre Emilia y Tini era cosa del pasado, Antonela Roccuzzo prendió un fuego que parece difícil de apagar. Desde que Tini se mudó a Estados Unidos para acompañar a su pareja, Rodrigo de Paul, la cantante y la esposa de Messi forjaron una amistad inquebrantable y quedó demostrado con sus constantes interacciones en redes sociales y apariciones públicas juntas que dejaron claro que son inseparables.

Antonela Roccuzzo se hizo más amiga de Tini cuando la cantante se acercó más a Rodrigo de Paul

Sin embargo, lo que desató el escándalo fue un movimiento que no pasó desapercibido: Antonela dejó de seguir a Emilia en Instagram . Este simple gesto fue suficiente para desatar una ola de teorías en redes sociales. ¿Acaso Roccuzzo tomó partido por su nueva amiga Tini? ¿O hubo algún conflicto directo entre ella y Mernes? Los seguidores no tardaron en dividirse en bandos y especular sobre lo que podría haber sucedido tras bambalinas.

Los rumores van desde un supuesto comentario despectivo de Emilia hacia Tini —que habría llegado a oídos de Antonela— hasta la posibilidad de que el conflicto esté relacionado con diferencias en eventos sociales o colaboraciones musicales. Sin embargo, ninguna de las involucradas confirmó o desmintió la situación, dejando todo en el terreno del misterio.

Las pruebas de la enemistad por redes de estas tres divas argentinas

Mientras tanto, los fanáticos están atentos a cada movimiento digital de las tres figuras. Algunos especulan con que este es el fin definitivo de cualquier vínculo entre Emilia Mernes y el círculo cercano de Tini Stoessel, pero por ahora, lo único claro es que Antonella Roccuzzo tomó postura y que la novia de Duki parece tener cada vez menos aliadas.