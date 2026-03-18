Quiénes son las 12 identidades recuperadas en La Perla: "Las familias van a poder hacer su duelo"

En un emotivo y significativo avance en la lucha por la verdad y la justicia, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó la identificación de los restos de 12 víctimas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), en un año en el que se conmemoran los 50 años de aquella nefasta era.

Los hallazgos se realizaron en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como "La Perla", en la provincia de Córdoba. Este descubrimiento representa un nuevo capítulo en el proceso de memoria histórica y reparación para las familias de las víctimas y la sociedad argentina.

El equipo de EAAF en La Perla

Con profundo respeto y compromiso con la memoria, BigBang recopiló datos difundidos sobre 11 personas -una de las familias pidió expresamente no difundir su identidad- sus historias, sus sueños truncados y sus luchas:

Ramiro Sergio Bustillo. Nació en San Rafael, Mendoza, fue obrero y estudiante de Ingeniería y Dibujo Técnico en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Estaba casado y fue padre de dos hijos. Secuestrado a los 27 años el 18 de octubre de 1977 en Córdoba. José Nicolás Brizuela. Nacido en Deán Funes, Córdoba, fue abogado y trabajador obrero. Fue Secuestrado a los 50 años el 25 de octubre de 1977 en su casa en el barrio Residencial América. Raúl Oscar Ceballos Cantón. Cordobés de nacimiento, secuestrado a los 23 años el 26 de agosto de 1976 en su casa del barrio Altamira. Adriana María Carranza o Cecilia María Carranza. Esta es la historia de dos hermanas mellizas oriundas de Córdoba que fueron estudiantes universitarias: Adriana estudiaba Ciencias de la Comunicación y Cecilia, Ciencias de la Educación. Fueron secuestradas a los 18 años el 5 de mayo de 1976 en una pensión del barrio General Paz. Carlos Alberto D'Ambra. Nació en Alta Gracia, Córdoba y trabajó como profesor de educación física. Secuestrado a los 23 años el 20 de noviembre de 1976 en la terminal de ómnibus de Córdoba. Alejandro Jorge Monjeau. Marplatense, estudiante de Arquitectura en La Plata. Secuestrado a los 21 años el 14 de marzo de 1977 en el barrio Alberdi, Córdoba. Mario Alberto Nívoli. Nació en Ucacha, Córdoba, trabajaba como ingeniero químico, casado y padre de dos hijos. Fue secuestrado a los 28 años el 14 de febrero de 1977 en su domicilio. Elsa Mónica O'Kelly Pardo. Nacida en Alto Alberdi, Córdoba, era estudiante de Arquitectura y fue secuestrada a los 18 años el 21 de abril de 1976 en su casa del barrio San Vicente. Oscar Omar Reyes. Nació en Banfield, Buenos Aires y era obrero metalúrgico y trabajador independiente, casado y padre de cinco hijos; fue secuestrado a los 45 años el 18 de octubre de 1977 en Córdoba capital. Eduardo Jorge Valverde Suárez. Mendocino, abogado, casado y padre de dos hijos. Fue secuestrado a los 36 años el 24 de marzo de 1976. Sergio Julio Tissera. Nacido en La Para, Córdoba, era trabajador aeronáutico, casado y padre de dos hijos. Fue secuestrado a los 32 años el 21 de abril de 1976 en su hogar del barrio San Martín.

El anuncio oficial tuvo lugar este miércoles por la mañana en el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, con la presencia del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, familiares de las víctimas, querellas y miembros del EAAF, junto con otros especialistas como Carlos Vullo, director del laboratorio de genética forense, y Silvana Turner, encargada de los trabajos en La Perla.

En un clima cargado de emoción y solemnidad, se brindaron detalles sobre las identificaciones realizadas y se explicó cómo continuarán las tareas judiciales y forenses en el predio.

El juez Vaca Narvaja destacó la importancia del hallazgo para las familias: "Las familias van a poder hacer su duelo", afirmó conmovido ante la prensa. También subrayó las dificultades inherentes al proceso: "Estábamos buscando una aguja en un pajar. En esas hectáreas, encontrar un diente o un pedacito de hueso es una cosa extraordinaria". Sin embargo, consideró que este avance es una "gran satisfacción" al haber logrado identificaciones positivas que permiten reconstruir parte del pasado.

Además, el magistrado hizo un llamado a quienes tengan familiares desaparecidos para que se acerquen a brindar muestras genéticas que puedan facilitar futuras identificaciones: "Quienes sí lo hicieron, necesitamos que concurran a actualizar sus domicilios", indicó.

El equipo de EAAF en La Perla

El trabajo del EAAF y los organismos judiciales continúa con la esperanza puesta en identificar más restos encontrados en La Perla y otros sitios similares en todo el país. Según Vaca Narvaja: "Hay más restos y es probable que haya nuevas identificaciones, pero no podemos dar estimaciones". Además, aseguró que "están garantizados los trabajos entre marzo y septiembre" para seguir avanzando con las investigaciones. Hoy más que nunca, resuena con fuerza la consigna que ha guiado esta lucha incansable: Memoria, Verdad y Justicia.