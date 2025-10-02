El amor vacío de la China Suárez y Mauro Icardi: posan felices mientras la Justicia lo absuelve

Este jueves, la China Suárez y Mauro Icardi publicaron en Instagram un carrusel, como de costumbre, para presumir su amor. Spoiler: ellos creen que devoran y son la envidia de muchos, cuando en realidad las fotos no hacen más que evidenciar el vacío sentimiento que los une.

La actriz eligió un look relajado pero elegante: jeans azul oscuro con unos zapatos negros de cuero en combinación con una chaqueta gamuzada. Si bien se trató de un carrusel romántico, en la primera foto ella posa y deja ver que ya tiene el nuevo iPhone 17 pro max, en color naranja: el mismo que eligió Wanda Nara cuando está disponible en otros tres colores .

La China Suárez presume su amor por su look y su nuevo celular... por Icardi también

En la siguiente foto se puede ver a la pareja abrazados y muy sonrientes; en exceso se podría decir. Y es que al parecer, Mauro tiene motivos para festejar: "El Fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi, por violencia contra uno de sus hijos, por falta de méritos", informó Naiara Vecchio desde La Posta del Espectáculo.

La periodista remarcó el término "inexistencia de delito" para graficar los argumentos judiciales para no hacer lugar a la denuncia. El hecho se remonta a cuando Wanda Nara y Maxi López habían iniciado una causa al delantero del Galatasaray por presunta violencia contra uno de sus hijos en común. Esa situación estalló mediáticamente al filtrarse un informe escolar sobre los dichos del menor sobre golpes e insultos de Icardi.

Los meses pasaron, la causa siguió su curso y por estas horas se supo que la Justicia decidió desestimar la denuncia por falta de pruebas.

A partir de esta noticia judicial, Lara Piro, abogada de Mauro Icardi, definió a Wanda Nara como una persona inteligente por el lugar donde llegó pero a la vez destacó "una maldad descomunal" al impedir el contacto de sus hijas con el padre. En este contexto, deslizó que avanza la restitución de las menores a Turquía: Ahora, ¿alguien preguntó a las nenas con quien quieren vivir o son víctimas de una guerra de egos?