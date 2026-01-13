El ARMY enloquece: después de cumplir con el servicio militar, BTS confirma fecha en Argentina

¡El furor por BTS respira cerca de todos y todas las argentinas! Tras cuatro años de espera y un silencio que parecía interminable, los siete integrantes del fenómeno global del K-pop anunciaron su regreso triunfal con una gira mundial que incluye, por primera vez en la historia, una parada en Argentina. La noticia desató una ola de emoción entre los fans latinoamericanos, quienes llevaban casi una década soñando con este momento.

El motivo de esta larga pausa tiene raíces profundas: el servicio militar obligatorio en Corea del Sur . Desde 2022, los miembros de BTS (RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Junkook) se dedicaron a cumplir con este deber nacional, dejando temporalmente los escenarios que los catapultaron a la fama mundial. Sin embargo, con su regreso oficial como grupo completo, la espera promete ser simplemente inolvidable.

BTS

La gira mundial de BTS arrancará en abril en Corea del Sur, y después de conquistar Asia, Europa y Estados Unidos, llegará a Latinoamérica. México será el primer país en recibirlos en mayo, mientras que en octubre será el turno de los países del sur latino. Argentina, durante el 23 y el 24 de octubre, pero también a Colombia y Perú tendrán el honor de recibir a los siete ídolos por primera vez, marcando un hito en la historia del K-pop en la región.

Aunque BTS ya pisó suelo latinoamericano en varias ocasiones, esta será la primera vez que lo harán como parte de una gira tan ambiciosa. Su debut en la región fue en 2014, con presentaciones en Brasil y México. En 2015, volvieron con su gira The Red Bullet, y en 2017 deslumbraron a Chile y México durante The Wings Tour. La última vez que el grupo completo estuvo en latinoamérica fue en 2019, cuando tocaron en dos conciertos inolvidables en São Paulo como parte de la gira Love Yourself: Speak Yourself.

Las fechas completas del tour mundial de BTS

La gira no llega sola. El próximo 20 de marzo, BTS lanzará su quinto álbum de estudio, titulado tentativamente BTS The 5th Album. Este nuevo trabajo incluirá 14 canciones inéditas que prometen ser un viaje emocional para las ARMY. Según BigHit Music, las canciones estarán cargadas de historias personales demostrando así el crecimiento y la experiencia vivida por los integrantes durante estos años.

Este lanzamiento marca su regreso al estudio desde Map of the Soul: 7 que publicaron en 2020 y será un regalo especial para ARMY, la fiel base de fans que esperaron pacientemente su regreso. Además, será la antesala perfecta para los conciertos que prometen ser épicos.

BTS en Latinoamérica: todas las fechas