Nico Occhiato dio explicaciones sobre los rumores de celos con Flor Jazmín Peña: "Quiero discutir así..."

La pareja quedó en medio de un debate tras un video viral en la Bresh

13 Enero de 2026 13:05
Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña
Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Los conductores y productores de Luzu TV se encuentran haciendo temporada en Pinamar y, entre programa y programa, se reúnen como una verdadera comunidad para disfrutar de las noches veraniegas. Sin embargo, entre tragos y bailes también aparecieron los celos, y Nico Occhiato se vio obligado a salir a hablar al respecto.

Durante el fin de semana se viralizaron varios videos de la Bresh, aunque un momento puntual terminó opacando la noche. A través de una historia publicada por Momi Giardina, los usuarios centraron la atención en una sola escena: Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña abrazados, hablándose al oído, junto a una frase que no pasó desapercibida.

"Ni siquiera sabía que estaba ella ahí", se lo escuchó decir a Occhiato. De inmediato comenzaron las especulaciones sobre reclamos y celos. Este episodio se suma a una supuesta incomodidad que habría atravesado Flor Jazmín cuando una mujer "provocó" a su novio durante una sesión de fotos para la tapa de la revista Gente, mientras ella se encontraba a su lado.

En redes sociales no tardaron en opinar: "Flor anda siempre re perseguida", fueron algunos de los comentarios que incluso pusieron en duda el enamoramiento de la influencer. Por otro lado, muchos salieron a defender a la pareja: "Inventan historias, si se nota que la están pasando súper bien y amándose mucho".

Nico Occhiato desmintió una discusión por celos con Flor Jazmín Peña
Nico Occhiato desmintió una discusión por celos con Flor Jazmín Peña

En medio del debate y los rumores de pelea, Nico Occhiato enfrentó las versiones con ironía y humor: "Jajajaj, ¿qué dicen? Si eso es una discusión, quiero discutir así toda la vida".

En otras oportunidades, la pareja de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña contó públicamente que no suelen discutir seguido y aseguraron que uno de los secretos de su relación es vivir en casas separadas.

