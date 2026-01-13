Lo negaron, pero algo cambió: la infidelidad de Luciano Castro y el gesto de Griselda Siciliani que encendió las alarmas

En los últimos días, Luciano Castro volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras la difusión de un nuevo episodio de infidelidad que lo involucra con Griselda Siciliani. Si bien en las primeras entrevistas ambos intentaron mostrar que la relación seguía en pie, con el correr de las horas comenzaron a aparecer señales que indican lo contrario.

Según trascendió, en octubre del año pasado, durante una gira por España, el actor habría encarado a una joven danesa. Sin embargo, recién a comienzos de enero se filtraron los audios y mensajes que terminaron por complicarlo públicamente.

Si bien quieren vender una imagen relajada en medio de las infidelidades, Siciliani y Castro se habrían separado

Fue Griselda Siciliani quien dio la cara en un primer momento, en un móvil con Moria Casán, donde intentó bajarle el tono al escándalo: "Yo no pienso que una persona que está conmigo no va a tener relaciones sexuales con nadie más. No creo en eso", fueron sus primeras declaraciones.

En medio del escándalo, Griselda Siciliani dejó de seguir en Instagram a Luciano Castro

Luego, Castro se mostró visiblemente avergonzado y realizó una fuerte autocrítica: "Esto es patético, me da vergüenza. Escucharme me da mucha vergüenza . Me da tristeza encontrarme en el mismo lugar de tener que explicar cosas. Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato las destruyo en un segundo", expresó.

Siciliano y Castro dejaron de seguirse en redes. — KARINA IAVICOLI (@Karinaiavicoli) January 13, 2026

Aunque la pareja buscó instalar que la filtración de los audios no afectó su vínculo, la información que circula sería otra. El periodista Juan Etchegoyen aseguró: "Me hablan de un careo muy fuerte entre ellos en las últimas horas, cuando todo esto se desmadró con audios y chats. Griselda está destrozada y juntó coraje para bajarle la espuma al dar esa entrevista ".

A esto se sumó un dato que encendió las alarmas de una posible separación. La periodista Karina Iavícoli reveló que ambos se dejaron de seguir en Instagram. Además, usuarios advirtieron que Siciliani borró de su perfil las publicaciones junto a Castro.

En contraste, el actor aún conserva en sus redes sociales las imágenes y recuerdos compartidos con Griselda durante los últimos meses, un gesto que no pasó desapercibido en medio del escándalo.