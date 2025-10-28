El bajista de Airbag volvió a mostrar su costado más crítico: "Mucha gente no la pasa bien por todos los gobiernos"

La victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las últimas elecciones de medio término sorprendió a analistas políticos locales, pero mucho más a los extranjeros que confiaron en sus pronósticos y se desayunaron el lunes que la fuerza del presidente Javier Milei había dado el batacazo a nivel nacional. En ese contexto, el bajista de la banda Airbag, Gastón Sardelli, criticó la situación del país ante el programa La Resistencia de la TVE de España.

El músico se refirió a la situación del país y destacó que la misma no es "por el gobierno actual, sino por todos los gobiernos". "Es una historia larga nuestro país, no es solamente responsabilidad de uno", graficó enseguida, acompañado por el resto de la banda en el mismo estudio donde entrevistaron a Lali Espósito y María Becerra.

La referencia era por el pasar económico que tenían como artistas. "Cada uno tiene su casa, sus autos, y eso, hoy en día en la Argentina, es ser rico", explicó Sardelli, quien luego relativizó lo dicho cuando confesó que calculaba "que en muchos lados también". "Realmente mucha gente no la pasa bien y la música, cuando te va bien, es muy generosa. Y cualquier número que digas puede ser mucho. De 100 mil a 500 mil dólares. Y a veces, por lo menos yo como lo vivo, y también en toda Latinoamérica, me pasa eso al hablar de dinero, porque siento que no es justa la sociedad como está hecha", reflexionó.

Patricio y Gastón Sardelli de Airbag.

La referencia consciente de Sardelli llegó tras las elecciones de medio término en las cuales LLA se impuso de manera categórica y sorprendió al mundo. En ese sentido, el bajista no esquivó la discusión ante los presentadores españoles. El bajista apoya de manera pública al Frente de Izquierda - Unidad que en estos comicios tuvo su mejor elección histórica, con Myriam Bregman y un 9,12% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Semanas atrás se había expresado alrededor de la película Homo Argentum que protagonizó Guillermo Francella y que tanto polvo levantó, por el apoyo del oficialismo nacional y las críticas hacia él por cuestionar el cine de autor, más de perfil artístico que comercial. Sardelli había dicho que era "muy de envidioso pegarle a un cura villero", por la escena en la que el humorista aborda ese personaje y le dice a los fieles que "no son pobres, porque pobres son los que no tienen la presencia de Dios"

Javier Milei celebró el triunfo parlamentario del 26 de octubre.

"Re de gente que no se banca que existan personas que tengan una vocación de servicio comunitario. Bastante normal entre la gente que solo piensa en la guita y que la existencia de otro que no sea de su condición lo expone en su condición de rata moral", sentenció Sardelli. siempre dispuesto a no esconder la mano después de tirar la piedra.