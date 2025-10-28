Fin del misterio: revelan cuánto cobran los bailarines de Tini Stoessel por cada show

Tini Stoessel volvió a los escenarios con un festival que combina música en vivo, visuales en pantalla y un amplio despliegue de bailarinas. Y si bien los fanáticos de la cantante solo tienen buenas críticas, Laura Ubfal aplastó las ilusiones al revelar una polémica en torno a los pagos de quienes son parte del show.

La periodista, que esta ensañada con manchar la imagen de la "Triple T", había anunciado que los bailarines cobraran un salario de 200 mil pesos y estaban furiosos. Por lo que Damasina Ochoa, conocida coreógrafa y bailarina, salió al ataque: "Mentira, no hay ningún bailarín de Tini que haya bailado con Lali (Espósito). Mentira porque no cobran 200 mil pesos", respondió Y sumó: "Si vamos a hablar, hablemos con datos".

Laura Ubfal acusó a la producción de Tini Stoessel de mal pago a los bailares de Futttura

Horas más tarde, Yanina Latorre tuvo acceso al contrato del staff de Tini y lo leyó en vivo en Sálvese Quien Pueda: " Los bailarines cobran por todo el proceso 8 millones de pesos , que incluye dos meses de ensayo, de lunes a viernes, de 10 a 18, más los ocho shows. Los ensayos incluyen catering, snacks y almuerzo para todos", explicó.

Además, la angelita destacó la magnitud del show y el compromiso del equipo: "El show dura tres horas, ella canta 46 temas, de los cuales 31 tienen coreografía. Los bailarines firmaron un contrato el día uno que pisaron los estudios de ensayo donde se les mencionaba las condiciones de trabajo. Nunca hubo ninguna queja, me dice esta fuente que me manda, por mal pago", desmintió a Ubfal.

De esta manera, Yanina Latorre cerró con la polémica sobre los supuestos sueldos de los bailarines, y del trato de la producción de la cantante. Tini Stoessel vivió unas primeras fechas movidas, llenas de comentarios a su alrededor y de críticas sobre ciertos aspectos. Sin embargo, Futttura se volvió tendencia en redes sociales, mostrando el despliegue que la artista viene organizando desde hace más de un año.