Telefe, Olga y la alianza que incomodó a Luzu TV y desató una guerra de egos en la previa de los Martín Fierro

Si bien el stream llegó para romper viejos formatos y terminar con ciertas grietas enfocadas en el rating, lo cierto es que a la larga terminó siendo hasta más conflictivo que la televisión. Una nueva disputa se dio entre Olga y LUZU TV: esta vez por los Martín Fierro del Streaming.

Todo comenzó cuando una cuenta de X publicó que "todos los canales de streaming más vistos difundirán las ternas de los Martín Fierro del Streaming en forma simultánea, excepto Luzu, que hasta el viernes no había decidido qué hacer".

Telefe y Olga se unieron para la transmisión de los Martín Fierro del Streaming

Nico Occhiato, atento a todo lo que se dice de su canal, salió al cruce de inmediato: "Una vez más esta cuenta jugando sucio para dejarnos mal parados. Recién hoy sábado nos llegó un mensaje contando la idea y respondimos que el lunes lo veíamos y dábamos una respuesta. Al rato 'casualmente' salen con esta noticia, jaja qué raro todo... Buen sábado", dijo.

El posteo fue acompañado por una captura del mensaje que su equipo habría recibido ese mismo sábado por la tarde, donde se los invitaba a participar del anuncio simultáneo de las ternas. En el texto, se leía que la propuesta era hacer el anuncio el miércoles a las 13, junto a los demás canales de streaming, y que el aviso se enviaba el fin de semana para evitar "malentendidos".

Nico Occhaito aclaró la polémica detrás de la lectura de ternas de los Martín Fierro del Streaming

Como todo buen empresario, Occhiato supo sacar provecho de la polémica y el día lunes comenzó su programa con algunos chistes al respecto. De hecho. Santi Talledo, integrante de Nadie Dice Nada, volvió de unas vacaciones por España y trajo regalos para todos sus compañeros; un momento que terminó simulando la entrega de los Martín Fierro del Streaming. A la vez que Talledo entregaba el regalo a algún integrante del ciclo, el conductor describió la trayectoria de cada uno, replicando la dinámica de los clásicos Martín Fierro.

La ceremonia será el domingo 14 de diciembre en el prestigioso Centro de Convenciones de Buenos Aires , reuniendo a los máximos referentes de este pujante universo digital. La gala tendrá una doble transmisión sin precedentes: podrá seguirse en vivo tanto por el canal de streaming anfitrión, OLGA, como por la televisión abierta, a través de la pantalla de Telefe.

"La idea es que APTRA proponga las ternas, y que cada canal nominado elija dos personas para que voten. Además, cada programa presentará un moderador interno y otro especialista externo para participar de la selección", comentó Pepe Ochoa en su canal de stream Bondi. Estos premios, impulsados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), reconocerán las mejores producciones del universo digital, con el objetivo de marcar un hito en la industria del entretenimiento y sellar la definitiva alianza entre el streaming y el medio tradicional.