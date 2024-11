El bikini-gate: la verdad detrás de la "separación" entre Silvina y Vanina Escudero

La gran relación que siempre existió entres las vedettes y hermanas Silvina y Vanina Escudero, parece haber quedado atrás, luego de que a partir de una pelea como socias en un proyecto textil, su cercanía se viera afectada de forma drástica. Recientemente, la ex de Nicolás "Tacho" Riera estuvo en Cantando 2024 para presentar su línea de bikinis, esa misma que había compartido con la pareja de Álvaro Navia. El escenario, fue perfecto para que le saquen información sobre la pelea.

Es que en el jurado de la nueva edición del histórico formato había nombres muy picantes y preparados para este tipo de conflictos tan mediáticos e íntimos a la vez. "Parece que la piedra de discordia son las bikinis que les trajo. Porque con la hermana habían ideado juntas el proyecto y después se dividió la empresa", soltó, en ese sentido, Marcelo Polino. El periodista es amigo de la familia y conocía de antemano la situación.

Silvina Escudero

"Es cierto que a principio de año empezamos a trabajar juntas en varios proyectos, las bikinis, también íbamos a hacer streaming, teatro. Y después en mayo, junio, nos separamos", reconoció Silvina en vivo para las cámaras de América TV. Al mismo tiempo, y ante las presiones de Polino para saber hasta dónde llegaba el enojo que dividió a las Escudero, la recién casada tuvo algunas palabras buenas para con su hermana.

"Onda hay, yo con mi hermana laburé toda mi vida y siempre fue mi mejor amiga, la tengo tatuada en mi piel", expresó, con una mirada encaminada a la emoción. Cabe recordar que la cercanía entre ambas siempre fue un punto llamativo y curioso en su carrera, con una relación siempre amorosa y sin ánimos competitivos entre ambas.

Vanina Escudero.

"Si había una posibilidad de reconciliación, con la presentación de las mallas y ella que quedó afuera, olvídate", largó Polino con su lengua ácida y en busca de que el conflicto entre las dos estalle con dureza en vivo en el nuevo proyecto de Marcelo Tinelli en América TV. "Ella decidió en mayo abrirse de este negocio y seguir con otro", contestó Silvina.

Si bien luego lanzó con ironía la frase: "Yo diría que la tachemos del family day", la ex de Matías Alé, sin guardar el enojo por la distancia comercial que nació entre las dos, no se guardó palabras de afecto hacia Vanina. "La amo, es mi hermana y ojalá pase pronto y no se peleen tanto los hermanos", pidió

"Pasa en las mejores familias, tampoco se puede tapar el sol con la mano", relativizó después. "Ojalá pase pronto la tormenta, es algo que me pone triste, me desencaja, entiendo que me pregunten, pero no sé qué contestar y no quiero decir nada fuera de lugar", explicó Silvina para cerrar el tema y evitar que la grieta con Vanina se siga ensanchando.