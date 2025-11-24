El canje más peligroso: a Zoe Bogach se le cayó el espejo encima y terminó llena de cortes

Zoe Bogach, la ex participante de Gran Hermano que actualmente se dedica al contenido en redes, vivió un momento de gran tensión este domingo: mientras filmaba contenido para promocionar un espejo con luces LED -producto que había recibido como parte de un canje- el espejo se le cayó encima, provocándole cortes en las muñecas y las piernas. El incidente ocurrió en su propio departamento. En su primer historia de Instagram se la ve muy entusiasmada: "Chicos, acabo de sacarle el papel a mi nuevo espejo... yo lo amo". Pero el entusiasmo duró poco, ya que al levantarlo para enchufarlo y mostrar las luces LED integradas, la estructura se desplomó sobre ella: "Ahora no sé cómo reaccionar. No sé en qué momento pasó que lo fui a enchufar y se me vino el espejo encima", contó la influencer.

Zoe Bogach se quedó sin canje y con cortes en el cuerpo

El cristal del espejo se rompió en pedazos al caer. En las imágenes que compartió se ven fragmentos de vidrio por todo el piso y sus heridas: "Estoy en shock. Tengo ganas de llorar, no porque se haya roto el espejo, sino por lo que me pasó. Fue de un segundo al otro. Se vino el espejo encima", relató.

Para llevar tranquilidad a sus seguidores, aclaró: "Por suerte, no me pasó nada grave". Además, mostró cómo su gato reaccionó al estruendo: "Mi gato se asustó mucho y se metió abajo de la sábana", dijo al mismo tiempo que intentó calmar a su mascota. Ante el desastre, también se planteó cómo limpiar todo el vidrio: "No entiendo cómo juntar todo eso. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo lo junto?", se preguntó. Por otra parte, resaltó que no requirió atención médica, sino que ella misma curó sus cortes.

Enfocada en promocionar el producto, Zoe siguió hablando con sus seguidores: "Bueno, en fin. Me faltó solamente mostrarles cómo son las luces. Capaz que después se los muestre", apeló al chiste en medio de su nerviosismo. A pesar del susto, Zoe Bogach no dejó que la situación arruine su domingo: más tarde se mostró frente a otro espejo de cuerpo entero, con un look deportivo y luego compartió historias desde el gimnasio entrenando normalmente.