El Colapso de Homer El Mero Mero: "La adicción con la que está luchando no lo dejó disfrutar"

Lo que prometía ser una noche electrizante de boxeo y entretenimiento en la segunda edición de Párense de Manos se transformó en un inesperado drama que conmocionó al público y a las redes sociales. El estadio de Vélez Sarsfield se encontraba en pleno clímax, con figuras del streaming, artistas y deportistas encendiendo la jornada, cuando Lucas Darío Giménez, el reconocido rapero Homer El Mero Mero, subió al ring para dar un show musical. En principio, iba a cantar dos temas, pero lo que nadie esperaba era que el artista no pudiera pronunciar ni una sola palabra y sufriera un desvanecimiento en pleno escenario, dejando a miles de espectadores en vilo.

Todo sucedió en cuestión de segundos. Homer, nacido en Cutral Co, Neuquén, intentó aferrarse a las cuerdas del ring para mantener el equilibrio, pero terminó desplomándose sobre la lona. Videos del momento se viralizaron al instante, mostrando a los asistentes y miembros de su equipo corriendo para asistir al rapero. La tensión y el desconcierto dominaron el ambiente en el José Amalfitani. Horas después, el sello discográfico Nocita Music llevó tranquilidad a través de un comunicado en redes sociales: "A través del presente mensaje queremos informar que Homer El Mero Mero está recibiendo la atención necesaria y se encuentra bien".

El propio artista también se manifestó: "Sepan disculparme. Gracias a todos los que se están preocupando. Ahora voy a tomarme un tiempo que necesito para mí. Voy a volver más fuerte que nunca". El youtuber y streamer Martín Disalvo, conocido como Coscu, había invitado a Homer al evento. "¿Te animás a tocar un temita mañana en Vélez? Me está faltando un pesuti", fue el mensaje que disparó la participación del rapero, quien poco más de una hora después respondió: "Confirmadísimo, papu".

Lo cierto es que a partir de lo ocurrido con el artista durante la segunda edición de Párense de Manos, el propio Coscu realizó una suerte de descargo para, de alguna manera, intentar llevar tranquilidad y brindarle su apoyo al músico. "Qiero decirles a todos que Homer estaba pasando una semana muy mala. Muchos problemas personales con su familia. Y lo invitamos a cantar dos temas, para despejarse y que disfrute. No saben lo feliz que estaba cuando le dije", escribió.

Y aclaró: "De verdad me habló todo el día agradeciéndome. Me llamó ilusionado y feliz, me agradeció por la oportunidad. Y los problemas y la presión, y obviamente una adicción con la que está luchando, no lo dejaron disfrutar como se merecía. Pido apoyo y respeto para Homer. Es un tipazo". Homer El Mero Mero no es un desconocido en la escena musical argentina. Miembro de Bardero$ y MDB Crew, su trayectoria incluye colaboraciones con artistas de la talla de YSY A, Duki y Cazzu.

El comunicado tras el colapso de Homer El Mero Mero

También hizo participaciones en eventos internacionales como el Billboard Latin Fest en Nueva York. En 2022, brilló con su disco "El mundo es tuyo" y un inolvidable show en el Luna Park. Su carrera lo llevó a explorar géneros como el rap, el boom bap y el RKT, consolidándose como una de las voces más auténticas del género urbano. Lamentablemente, la segunda edición de Párense de Manos había sido un éxito rotundo hasta el incidente. Entre las atracciones destacadas, Flor Vigna logró una victoria por KO técnico ante Manuela Quintero, mientras que otras figuras del entretenimiento deleitaban al público.

El descargo de Coscu

Pero la caída de Homer cambió el tono de la noche, transformando la alegría en preocupación. El episodio pone en el centro de la escena no solo la vulnerabilidad de los artistas en medio de la presión pública, sino también la necesidad de priorizar el bienestar emocional y físico. Homer El Mero Mero se tomará un descanso para recuperarse, prometiendo regresar más fuerte. Su historia recuerda que, detrás del brillo de los reflectores, también hay batallas personales que enfrentan quienes hacen vibrar al público con su talento. El estadio de Vélez, que por una noche fue testigo de un drama inesperado, también se convirtió en un símbolo de solidaridad.