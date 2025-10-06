"Nos vimos, nos gustamos y garchamos": el nuevo affaire de Fede Bal y su aparición en Bumble hicieron estallar las redes

Las andanzas de Fede Bal son muy difíciles de ocultar. La vida privada del conductor siempre termina siendo pública más allá de su voluntad. Así fue que se vino abajo la estantería de su relación con Sofía Aldrey, tras la exposición de decenas de infidelidades. Ahora el hijo de Carmen Barbieri, tras negar intenciones monogámicas con Evelyn Botto, comenzó a tener una relación con otra locutora, Vicky Puig, hija del periodista de espectáculos Alexis Puig.

Esta nueva pareja tiene a favor que coincide con las intenciones poco serias de Bal, al punto de que así lo reconoció al aire de Soy tan biutiful en Pop Radio. "La palabra salir o pareja es un poco encasillante. Tenemos un vínculo muy lindo, nos llevamos bien y nos conocemos hace tiempo", señaló Puig, sin miedo alguno de las repercusiones que pudiera tener su affaire con una personalidad tan pública y vinculada a historias románticas.

Fede Bal y Vicky Puig cenan juntos en la foto que se filtró de ambos en una cita.

Puig llegó a la confesión sin darle muchas vueltas, pero tras la filtración de una foto entre ambos en un restaurant de Palermo. Aunque esta no sería la primera vez que se encuentran, ya que según el testimonio ambos contarían en su haber con otras salidas concretadas y finalizadas con un saldo positivo en lo sexual y afectivo. "No fue una primera cita. Nos conocemos, salimos, nos vemos, garchamos", reveló la locutora, sin ponerse colorada. "Ahora estábamos comiendo en un restaurante en frente de América, por eso también nos sacaron la foto", explicó enseguida, en una nueva demostración de que no tiene nada para ocultar respecto a este romance.

Vicky Puig y Fede Bal.

En ese sentido hasta detalló las razones por la que no hay por qué esconder el vínculo que los une, siendo adultos y carentes de otros afectos monogámicos. "Somos dos personas libres, solteras, que se llevan bien y la pasan bien. Cuando nos vemos, nos vemos, y cuando no, yo no le pregunto a él qué está haciendo y viceversa. Es un vínculo superlibre", confesó Puig. La aclaración fue en el marco de que en los últimos días Bal se vio vinculado con Botto, algo que fue explicitado por ambos y que sirvió como disparador de hablar de relaciones no monogámicas.

Aunque también se lo vio a los besos con la periodista Juli Roque en el marco de la última entrega de los Martín Fierro de la semana pasada. Además, en las últimas horas el actor y conductor de Resto del Mundo apareció en Bumble, la popular app de citas, y su perfil -escrito completamente en inglés- se volvió viral después de que una usuaria lo encontrara mientras deslizaba a la derecha. La primera en dar la primicia fue Barbie Gyalay, conductora de Ya fue todo (Jotax), quien contó al aire cómo una amiga le mandó la captura con sorpresa: "Una amiga me dice: 'Boluda, mirá lo que me acaba de aparecer'. Y me manda la foto del perfil de Fede Bal en Bumble".

El detalle que más llamó la atención fue que el perfil estaba completamente en inglés. Sin embargo, la explicación no tardó en llegar: Bal ya había admitido en entrevistas anteriores que usa la aplicación cuando viaja al exterior, aprovechando las grabaciones del ciclo turístico que conduce. "Si está verificado por imagen, claramente es él", aclaró Gyalay, despejando las dudas sobre la autenticidad del perfil. En otras palabras: no es un fake, es Fede real.

El perfil no deja lugar a dudas sobre su identidad. "Soy un hombre simple. Me gusta la comida, los videojuegos, la música y las películas de terror. En este momento estoy viajando alrededor del mundo con uno de los programas de televisión más grandes de viajes en Argentina", dice en su biografía. Además, se define como actor de teatro y cine y remata con una frase que resume su estilo: "Y me quiero divertir." Pero lo más simpático (y tal vez más "muy Fede") es la anécdota que eligió para sumar humor a la descripción: "El otro día me enteré de que decir la verdad puede meterte en problemas, pero se siente muy bien".

Fede Bal en la app de citas

Y agrega: "Mi familia todavía no sabe que choqué el auto de mi padre un verano en la playa." Con las capturas de su perfil circulando por las redes sociales, los comentarios explotaron. Hubo risas, chicanas y alguna que otra ironía recurrente: "¿Puso que es infiel?"; "¿Qué película de Fede Bal vieron?" o "Confirmo, lo vi antes de ayer, jaja".