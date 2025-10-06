"¿Es maní?": Wanda Nara y el equipo de Masterchef se burlaron de Mauro Icardi en pleno adelanto del programa

Si bien se especuló con la baja de Wanda Nara como conductora de Masterchef por sus problemas judiciales y mediáticos con Mauro Icardi, lo cierto es que Telefe no sólo le dio el lugar sino que además se prestó para una burla hacia el delantero del Galatasaray. Junto a los tres miembros del jurado del reality show, integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, la conductora protagonizó uno de los adelantos más comentados de la temporada.

El ciclo vuelve a la pantalla chica el próximo martes 14 de octubre y para anunciarlo la Bad Bitch se puso en la piel de una psicóloga y reúne a los tres cocineros para escuchar sus supuestas "preocupaciones" frente al desafío que se viene.

Wanda Nara en la piel de una psicóloga para la promoción de Masterchef

"Bueno, miren. Yo no suelo trabajar terapia grupal, pero por ustedes voy a hacer una excepción. Los escucho", inició Wanda sentada en el consultorio, abriendo el juego con humor y complicidad. Los chefs no se quedaron atrás, y el primero en tomar la palabra fue Donato: "Mire, doctora. Es que nosotros venimos de situaciones muy traumáticas". Martitegui sumó: "Son errores imperdonables, prácticamente inaceptables". Damián, arropado con una almohada dio el remate. "La gente está muy mal, doctora. La verdad, está muy mal", completando la escena de una digna parodia.

La promoción del programa pasó a un segundo plano con el comentario final. Betular, en medio de la sesión grupal, se animó a hacer una consulta inesperada: "¿Es maní? ¿Puedo?", preguntó con picardía mirando la fuente de snacks sobre la mesa. Wanda afirmó: "Claro", y se puede ver como los dos aguantaron las risas.

La referencia al maní data de un video íntimo filtrado de Icardi donde se lo apodó "manicero". El guiño en la producción de Masterchef revolucionó las redes sociales con memes y comentarios: "Amé el maní"; "Un Martín Fierro al mánager de marketing"; "El maní siempre presente"; "La Dra. Nara es una especialista en maní" o "Reina indiscutida", fueron solo algunos de los comentarios más destacados y celebrados.

Wanda Nara y Martín Migueles de paseo en un shopping de Nordelta

No sólo los seguidores de Wanda Nara se sumaron a la ola de humor; el propio de Santis bromeó con lo ocurrido con un "el ingrediente del año: el maní" y "La Tora" no se quedó atrás con un "jajajaja ¿es maní? Los amo", confirmando que el chiste se instaló entre los propios protagonistas del reality show.

Mientras las hornallas más famosas del país ya se encendieron en las grabaciones de Masterchef, Wanda Nara el fin de semana se relajó junto a sus hijos y su novio, Martín Migueles: fueron fotografiados caminando juntos y tomados del brazo en un shopping de Nordelta. Además, la mediática compartió una historia de Instagram donde se puede ver el brazo de quien sería su nuevo novio y hasta se animó a etiquetarlo, pero el contenido fue borrado en cuestión de minutos.