"El curioso incidente del perro a medianoche": una obra de teatro que demuestra que ser especial tiene su precio

Basada en la aclamada novela de Mark Haddon y adaptada para los escenarios por Simon Stephens, bajo la producción y dirección de Carla Calabrese, y con un gran elenco integrado por diecisiete actores, El Curioso Incidente del Perro a Medianoche se convirtió en una de las obras más celebradas de los últimos años gracias a una historia conmovedora y una puesta en escena tan innovadora como impactante, la cual hace que el público se meta en la historia rápidamente.

La trama sigue a Christopher Boone, un adolescente con una inteligencia extraordinaria y una manera muy particular de percibir el mundo. Todo cambia cuando encuentra muerto a Wellington, el perro de su vecina. Decidido a descubrir qué ocurrió, comienza una investigación que terminará llevándolo a enfrentarse con secretos familiares y a emprender un viaje que cambiará su vida para siempre, demostrándole que el mundo no está preparado para gente como él.

El Curioso Incidente del Perro a Medianoche

La mirada de Christopher permite al espectador adentrarse en una realidad distinta, cargada de sensibilidad, lógica y emociones que conmueven de principio a fin. Gracias a la impecable y perfecta actuación de Iñaki Aldao como Christopher Boone, hace que la obra fluya y el espectador se integre al punto de sentirse parte de la obra.

Uno de los aspectos más destacados de la obra es su impresionante despliegue visual. Las proyecciones, los efectos lumínicos y los recursos escénicos crean una experiencia inmersiva que ayuda a comprender la manera en que el protagonista procesa el mundo que lo rodea, convirtiendo cada escena en un espectáculo atrapante.

El Curioso Incidente del Perro a Medianoche

Un relato profundamente conmovedor que invita al espectador a mirar sus propios conflictos y también los de quienes nos rodean, desde una perspectiva diferente: la de alguien que percibe el mundo como un lugar desafiante; alguien brillante para las matemáticas y la astronomía; apasionado por las estrellas, las computadoras, los animales, la rutina y el silencio.

Con una combinación perfecta entre drama, humor y emoción, El Curioso Incidente del Perro a Medianoche logró conquistar a todos con su mensaje sobre la empatía, la aceptación y el valor de enfrentar los propios miedos la transformó en una obra imprescindible, capaz de emocionar y dejar una profunda reflexión mucho después de que se apagan las luces del escenario en el gran teatro Maipo.