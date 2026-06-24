"Vivitos y Coleando 2": vuelve repleto de aventuras, amistad y canciones para disfrutar en familia

Vuelve la magia al teatro de la mano de Hugo Midón y Carlos Gianni, con Vivitos y Coleando 2, tras el éxito de Vivitos y Coleando 1, con una increíble puesta en escena y personajes fantásticos, que invitan a grandes y chicos a un viaje a la memoria, la emoción y el humor.

Comparten el escenario Osqui Guzmán (Nominado a los premios Hugo), Flavia Pereda, Julián Pucheta, Federico Dryzun, Lucía Lopez Curcio, Irupe Cruz y Hernan Cáceres, quienes encarnan a un grupo de soñadores, rebeldes y curiosos personajes, enfrentando a preguntas simples y enormes a la vez: crecer, elegir, compartir e imaginar.

Vivitos y Coleando 2

Las entradas ya se encuentran disponibles en el Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348) y por Ticketek.Vivitos y Coleando 2, un espectáculo para volver a mirar el mundo con ojos de niño... y salir del teatro cantando. Porque estar vivitos, es estar despiertos. Y estar coleando, es no dejar de jugar.