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"Vivitos y Coleando 2": vuelve repleto de aventuras, amistad y canciones para disfrutar en familia

Estrena el 20 junio en el Auditorio de Belgrano.

por Francisco Fernandez Mendy

24 Junio de 2026 09:29
Vivitos y Coleando 2
Vivitos y Coleando 2

Vuelve la magia al teatro de la mano de Hugo MidónCarlos Gianni, con Vivitos y Coleando 2, tras el éxito de Vivitos y Coleando 1, con una increíble puesta en escena y personajes fantásticos, que invitan a grandes y chicos a un viaje a la memoria, la emoción y el humor. 

Comparten el escenario Osqui Guzmán (Nominado a los premios Hugo), Flavia PeredaJulián PuchetaFederico DryzunLucía Lopez CurcioIrupe Cruz Hernan Cáceres, quienes encarnan a un grupo de soñadores, rebeldes y curiosos personajes, enfrentando a preguntas simples y enormes a la vez: crecer, elegir, compartir e imaginar. 

Vivitos y Coleando 2
Vivitos y Coleando 2

Las entradas ya se encuentran disponibles en el Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348) y por Ticketek.Vivitos y Coleando 2, un espectáculo para volver a mirar el mundo con ojos de niño... y salir del teatro cantando. Porque estar vivitos, es estar despiertos. Y estar coleando, es no dejar de jugar. 

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