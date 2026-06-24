Wanda Nara estalló ante la peor decisión de Mauro Icard con su hija: "Está perforada cinco veces"

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no encontrar tregua, y un nuevo movimiento del futbolista hizo estallar todo... de nuevo. En esta ocasión, la empresaria no se tomó para nada bien que su ex pareja habría llevado a una de sus hijas a realizarse cinco perforaciones en la oreja sin su autorización.

La indignación de Wanda quedó plasmada en sus declaraciones a Socios del Espectáculo (América TV), donde no solo criticó a Icardi, sino que también deslizó una posible conexión con la actual pareja del futbolista, Eugenia "La China" Suárez.

Wanda Nara

" Nunca me consultaron. Va totalmente en contra de lo que yo hubiera autorizado ", expresó Wanda con visible enojo, luego de relatar cómo descubrió el hecho durante un acto escolar, al notar que la oreja de su hija estaba infectada.

Según la empresaria, este acto unilateral no solo expuso a su hija a un riesgo sanitario, sino que además violó las normas del colegio, que prohíben asistir con múltiples aros: "Tengo hijos adolescentes y no tienen un solo tatuaje, ninguno. Yo no autorizo piercings, no autorizo tatuajes", sentenció, dejando en claro su postura sobre el tema.

Mauro Icardi junto a sus hijas, Francesca e Isabella

Pero el escándalo no terminó ahí porque la siempre viboresca Yanina Latorre lanzó una hipótesis que dejó a todos boquiabiertos: "¿Por qué cinco aritos? Ahora que lo pienso, la China también tiene muchos aritos en la oreja ". La insinuación de que la decisión de las perforaciones podría estar influenciada por Suárez no pasó desapercibida y, aunque Wanda evitó confirmar esta teoría, sí señaló: "No sé. La verdad que no sé. Fue algo que decidió el papá y se lo hizo él mismo".

La tensión escaló cuando se le preguntó si Icardi buscaba que las niñas imitaran a su nueva pareja: "¿Mauro llevó a las nenas a perforarles para que se parezcan a su novia o las chicas se lo pidieron porque querían ser como la China?", insistió la conductora del programa. A lo que Wanda respondió: "No tengo ni idea, pero lo que sé es que la oreja está perforada cinco veces... Obviamente, como madre, pegué el grito en el cielo ".

Mauro Icardi y China Suárez

La empresaria también denunció la falta de comunicación efectiva con su ex marido, señalando que los temas relacionados con sus hijas se discuten en un chat grupal moderado por una psicóloga, pero que Icardi rara vez responde: "Ese chat es solo para hablar cosas de las nenas", explicó Wanda, visiblemente afectada por la situación.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece lejos de resolverse y mientras tanto, las especulaciones sobre la influencia de la China Suárez en la polémica decisión de las perforaciones generan un incendio que parece imposible de apagar fácilmente.