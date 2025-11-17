Galatasaray, harto de Icardi: el club lo quiere afuera y la China Suárez ya decidió su destino

Mientras Mauro Icardi es noticia en el país por los detalles de su romance con la China Suárez y su escándalo judicial con Wanda Nara, en Turquía también es protagonista de titulares picantes relacionados a su futuro en el Galatasaray. La derrota frente al Kocaelispor reavivó las dudas y encendió un fuego interno que terminó explotando en plena reunión del Consejo del club.

En medio de un ambiente tenso por el disgusto generalizado, Turcan Bolayır —miembro del órgano directivo— criticó al capitán y lo puso en el ojo del huracán. Según el medio turco Hurriyet, el dirigente fue letal con el delantero y dejó entrever que tiene los días contados.

Mauro Icardi estaría en problemas con el Galatasaray

Cabe recordar que en diciembre Icardi se operó la rodilla y recién volvió a las canchas en agosto. Si bien la lesión prometía tenerlo fuera de juego unos nueve meses, el jugador adelantó su recuperación, aunque no habría regresado al 100%.

El estado físico de Mauro le estaría jugando una mala pasada y genera desencanto tanto en los altos rangos del Galatasaray como en los fanáticos: " No puede correr, no puede perder el exceso de peso , pero se ve obligado a parecer simpático. ¡No puede ser!", disparó el dirigente, que además apuntó directamente al físico y a la entrega del delantero de 32 años, también muy cuestionado por la vida que lleva desde que comenzó su romance con la China Suárez.

En cada descanso del plantel turco, Icardi fue visto viajando o disfrutando de tardes de yate, situación que enojó a los hinchas, quienes le reclamaron falta de compromiso con su recuperación: "El futbolista es un soldado: tenés que jugar, correr, ser como una tormenta. Si no hacés eso, no podés jugar en Galatasaray . Lamentablemente, su cuerpo no está apto para jugar 90 minutos. No puede jugar", remató Bolayır al ser consultado por el presente del delantero.

Desde el Galatasaray no estarían con ánimos de renovar el contrato de Mauro Icardi, que vence en julio de 2026. Sin embargo, la China Suárez ya tiene una propuesta clara para su futuro: "Si viene, va a River. No hay discusión. Ya está hablado. ¿Boca? Prohibidísimo", aseguró la actriz en su entrevista con Mario Pergolini.