Pampita rompió el silencio sobre Enzo Fernández: el mensaje que le mandó a Valentina Cervantes

El 2025 está a punto de terminar y Enzo Fernández no sólo atravesó uno de los años más caóticos de su carrera profesional, sino que además quedó envuelto en rumores de la farándula. En este marco, Pampita rompió el misterio que la involucraba con el futbolista y reveló el mensaje que le envió a Valentina Cervantes.

Cabe recordar que, durante algunos meses, el deportista decidió poner fin a su relación y fue entonces cuando empezó a ser vinculado con figuras como Wanda Nara, Nicki Nicole y la propia Pampita.

Pampita llegó a Olga y desmintió los rumores que la vincularon a Enzo Fernández

En ese contexto, a mediados de julio, Cervantes reconoció que la modelo se había comunicado con ella: "Vi que hubo rumores, pero nunca fue un tema. Ella me mandó un mensaje, hablamos... es una gran mujer . Es lo único que puedo decir de ella", expresó.

Este lunes fue el turno de Pampita de dar su versión. En su visita a Olga, desmintió cualquier tipo de vínculo con Enzo y detalló cómo actuó con Valentina: "Viene un día mi hijo Beltrán y me dice ' ¿mamá, vos estás saliendo con Enzo Fernández? ' Y le digo 'primero, podría ser mi hijo y después, no'". Su hijo no sólo vio la información en TikTok, sino que también compañeros del colegio le consultaron, por lo que decidió encararla.

Fue a raíz de esos rumores que la conductora optó por escribirle a Cervantes y aclarar la situación: "Llamé a Valu, que en ese momento estaban separados me parece, y le dije 'mirá, no lo conozco' . Yo fui a ver un partido porque me invitó mi novio, Martín (Pepa)", contó la mediática.

Pampita no sólo negó cualquier vínculo con Enzo Fernández, campeón del mundo, sino que además, para que le creyera, le envió fotos en el estadio junto a su pareja y le explicó que estaba iniciando una nueva relación aunque todavía no la había hecho pública.