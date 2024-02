El desagradable y violento modus operandi de Cristian Castro: audios incriminadores e infidelidad

El nombre de Cristian Castro comenzó a recorrer con fuerza todos los programas de chimentos del país debido a su escandalosa separación de Mariela Sánchez, con quine estuvo en pareja los últimos dos meses. El cantante y la cordobesa se pusieron de novios en enero y luego de una temporada intensa de verano se terminó el amor tras una supuesta infidelidad del mexicano. Incluso, trascendieron algunos de los "audios hot" que el cantante le envió a sus amantes.

De acuerdo con Ángel de Brito, Castro le mandaba "siempre los mismos audios a distintas chicas, en distintas etapas de su vida". "Algunos fueron con su última pareja, otros con la anterior. Era recurrente el tema de invitarlas al show, recurrente el tema de los viajes a Japón, a París, etc.", detalló el conductor de LAM.

A su turno, Pedro "Pepe" Ochoa, que fue quien se contactó con las damnificadas, aseguró: "Estas chicas no tienen una relación con él para que les mande estos audios. Es todo virtual (...) En todos los casos coincide en lo mismo. Es él estando en una relación, generalmente con las chicas con las que tiene estas actitudes".

De esta manera, el panelista describió el modus operandi violento y lleno de malos tratos del cantante hacia sus parejas. "Nunca es él estando soltero. Es en una relación buscando ser infiel. Me da la sensación que le da adrenalina, querer tener desde la infidelidad diferentes historias", insistió.

El cantante mexicano quedó envuelto en un nuevo escándalo

En ese sentido, describió a Cristian Castro como "recurrentemente e insistentemente" al hablar de las formas en las que se maneja. "Todo el tiempo les habla. No le da lugar a las chicas a decir que no. En un principio, les dio miedo, porque Cristian Castro tiene mucho poder a nivel de información. A la chica que yo hablé, se le apersonó en el departamento y le dio miedo. Ella le decía que no y él no lo respetó", contó el panelista de LAM.

Antes de presentar los audios del autor de "Azul", De Brito aseguró que el músico "tiene una cierta adicción al descontrol". "Este verano se la pasó escribiéndole a mujeres, invitándolas a Japón. Lo hace desde su teléfono y desde su Instagram", adelantó. En la escucha, se lo puede oír a Castro decirle a una de sus amantes: "Qué rico... Qué cosa tan rica. Qué lindo... Te voy a chupar todo. ¿Me dejas verte? Dejame verte sin lo de arriba, dejame verlas. Dejame ver ahí abajo también".

El cantante y Mariela Sánchez estuvieron en pareja durante dos meses.

En otros de los fragmentos que se compartieron, en los que Cristian Castro mantenía una conversación con una argentina, se lo escucha decir: "Qué rico regalito, qué lindo regalo, quiero chupartela... qué divina, qué rica. Que hermosas que sos mi amor, qué guapa cara que tenés. Tan jovencita, 24 o 25... (...) Te voy a comer bien rico como nadie en la vida. Te voy a acariciar delicioso, la cabeza, el cuello. Estoy muy excitado cuando te veo (...) Ya quiero dormir con vos. Te abrazo riquísimo".