El desgarrador relato de Cata Gorostidi sobre su salud: "Estoy en tratamiento"

Las redes sociales y la exposición mediática a veces juegan en contra cuando alguien atraviesa momentos complicados. Estar bajo la mirada constante muchas veces obliga a dar un mensaje pensando en no dañar al otro, sin medir las consecuencias que eso trae sobre uno mismo. En este contexto, Cata Gorostidi salió a aclarar algunas cuestiones.

La ex participante de Gran Hermano es blanco de múltiples comentarios en plataformas digitales, donde se habla de su drástico cambio físico, que evidencia un problema alimenticio: "Estoy recontra podrida, el otro día subí una foto a propósito donde se me veía la panza porque siempre tengo los mismos haters que me ponen 'ay, qué flaca'", comenzó.

"Pa' los haters que les encanta ver mi cuerpo": Cata Gorostidi en redes sociales

"Yo nunca hablo del cuerpo de nadie que no sea el mío. Entonces les voy a contar algo que no se lo conté a nadie; en Santa Fe, la última vez que viajé, no pude ir a una fiesta porque me terminé desmayando en el baño de mi casa, a ese nivel", continuó su relato sobre los problemas de salud que enfrenta y de los cuales es consciente, por lo que no necesita que los usuarios se lo recuerden a diario.

La mediática confesó que recibe ayuda de sus seres queridos y también de profesionales: "Me terminé desmayando porque estoy anémica, porque es verdad que no estoy comiendo lo suficiente, pero yo estoy en un tratamiento ".

"Lo último que tengo para decirles es que ayer o el sábado sí critiqué el primer cuerpo, que es de una persona que me viene acosando hace dos años por redes sociales", culminó Cata Gorostidi.

El descargo de la ex Gran Hermano llegó en medio de un debate que se generó por los comentarios de Zoe Bogach, otra ex participante, que en redes sociales promueve dietas insalubres para bajar de peso y que, además, discriminó a su colega Flor Cabrera por su cuerpo.