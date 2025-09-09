La Tora vs Josefina Pouso: cruces, celos y chats filtrados por Maxi Kilates

La farándula argentina nunca descansa, y mucho menos cuando se trata de separaciones conflictivas. Entre confesiones de amores rotos y acusaciones cruzadas, "La Tora" volvió a estar en el centro de la escena al exponer a una periodista que habría intentado acercarse a su entonces pareja.

Si bien la ex participante de Gran Hermano se mostró públicamente enamorada de Maxi Kilates, lo cierto es que puertas adentro la relación habría estado marcada por celos, tensiones y rumores de infidelidad, aunque nunca confirmados.

Josefina Pouso en medio de La Tora y Maxi Kilates

En su stream de Luzu TV, "La Tora" contó que, mientras estaba en pareja con el cantante, una reconocida periodista le enviaba mensajes. Con la separación ya consumada, se supo que se trataba de Josefina Pouso. Durante un móvil con LAM (América), la ex hermanita fue tajante: "Si vos ves que la persona está en pareja y no te responde al primer mensaje, ni al segundo, ni al tercero, al cuarto... me parece que no da", expresó.

El cronista Santiago Riva Roy le recordó entonces que Pouso había asegurado que los mensajes fueron en diciembre y que desconocía la relación entre ella y Maxi. La Tora, visiblemente molesta, retrucó: "Es medio raro que lo sepa todo el mundo y ella no. Mismo ella contó que lo felicitó por mi noviazgo".

La influencer aclaró que nunca se enteró de una infidelidad concreta y espera que no la haya habido: "Sé que Maxi nunca le respondió, pero yo vi los mensajes y los tengo. No me interesa mostrarlos. Eran respuestas a historias de ella a él".

La versión de Pouso

El descargo de "La Tora" llegó después de que Josefina Pouso utilizara su espacio en A la Tarde para dar su versión. Allí mostró los chats con Kilates y explicó: "Es verdad que me estuve mensajeando con él, en noviembre y diciembre, cuando yo estaba en el Cantando y él hacía una participación. Supuestamente, estaba soltero". La periodista defendió su postura con ironía: "Como tiroteo a uno, tiroteo a veinte. Si estoy soltera, hago lo que quiero con mis redes". Además, reveló que fue el propio Kilates quien le propuso verse, aunque nunca lograron concretar un encuentro: "Cuando sale la relación al aire, automáticamente me retiro del tiroteo".

Josefina Pouso mostró los mensajes que intercambió con Maxi Kilates

Pouso detalló que la relación con el cantante quedó en buenos términos: "Quedó buena onda, estuvimos hablando de boxeo y otras cosas. Cuando veo la noticia de la separación, le mandé un mensaje para saber cómo estaba. Yo estoy empezando algo con alguien, no fue para tirotearlo". Finalmente, contó qué le escribió al artista tras conocerse la ruptura: "Lo voy a decir al aire, así "La Tora" sabe que yo le escribí al mamerto que tiene al lado: 'a mí no me metan en su toxicidad. Desde el momento en que supe que estabas en pareja, dejé de merodear. Al contrario, me puse re contenta por la relación'".