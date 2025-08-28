El día en el que Milei y Espert corrieron más rápido que el dólar: las redes no perdonaron

El pasado miércoles, Javier Milei y su comitiva vivieron un episodio de máxima tensión en Lomas de Zamora. Aunque quede claro: la violencia no es el camino y no se justifica bajo ningún punto, ni siquiera frente a diferencias políticas. Lo que sí explotó en redes sociales fueron los memes y la sátira, sobre todo por la insólita huida de José Luis Espert.

La escena fue digna de tragicomedia. Los libertarios, que suelen presentarse como los "leones" dispuestos a enfrentar todo, tuvieron que suspender el saludo a los vecinos y salir corriendo. Mientras Milei era protegido por su custodia, Espert terminó protagonizando la imagen del día: escapando en moto, sin casco.

Las redes no perdonaron. Entre los memes apareció un videojuego casero en el que el jugador debe esquivar autos mientras Espert huye en moto, además de montajes con Los Simpson y escenas de acción que ridiculizan el momento. El mensaje fue claro: mientras el gobierno se autoproclama más fuerte que nunca, la realidad los obliga a huir a toda velocidad, casi como ratas acorraladas.

