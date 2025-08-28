Big Bang! News
Más
Show
De leones a ratas

El día en el que Milei y Espert corrieron más rápido que el dólar: las redes no perdonaron

Los libertarios tuvieron que huir de Lomas de Zamora y tras ellos estallaron los memes.

28 Agosto de 2025 11:24
Javier Milei, Karina Milei y José Luis Espert huyendo
Javier Milei, Karina Milei y José Luis Espert huyendo

El pasado miércoles, Javier Milei y su comitiva vivieron un episodio de máxima tensión en Lomas de Zamora. Aunque quede claro: la violencia no es el camino y no se justifica bajo ningún punto, ni siquiera frente a diferencias políticas. Lo  que sí explotó en redes sociales fueron los memes y la sátira, sobre todo por la insólita huida de José Luis Espert.

La escena fue digna de tragicomedia. Los libertarios, que suelen presentarse como los "leones" dispuestos a enfrentar todo, tuvieron que suspender el saludo a los vecinos y salir corriendo. Mientras Milei era protegido por su custodia, Espert terminó protagonizando la imagen del día: escapando en moto, sin casco.

Las redes no perdonaron. Entre los memes apareció un videojuego casero en el que el jugador debe esquivar autos mientras Espert huye en moto, además de montajes con Los Simpson y escenas de acción que ridiculizan el momento. El mensaje fue claro: mientras el gobierno se autoproclama más fuerte que nunca, la realidad los obliga a huir a toda velocidad, casi como ratas acorraladas.

Las redes estallaron con memes de Espert y su huida en moto
Las redes estallaron con memes de Espert y su huida en moto

La huida de Espert se volvió un videojuego
La huida de Espert se volvió un videojuego

Carrió tildó a Milei de haber "visto mucha pornografía infantil" y señaló a Karina como "la cajera"
Lee también

Afiladísima Carrió tildó a Milei de haber "visto mucha pornografía infantil" y señaló a Karina como "la cajera"

Las redes sociales se burlaron de Milei y Espert
Las redes sociales se burlaron de Milei y Espert

Así reaccionaron las redes a la huida de Espert
Así reaccionaron las redes a la huida de Espert

 

El Gobierno buscó victimizarse por el escrache en Lomas de Zamora, pero la ruta del dinero Karina no se apaga
Lee también

Credibilidad a marzo El Gobierno buscó victimizarse por el escrache en Lomas de Zamora, pero la ruta del dinero Karina no se apaga

Memes en redes sociales
Memes en redes sociales

 

Así reaccionaron las redes a la huida de Espert
Así reaccionaron las redes a la huida de Espert

Javier Milei José Luis Espert memes

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10