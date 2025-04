El difícil momento que atraviesa el streamer Oky: la verdad sobre su internación

El mundo del stream abrió grandes posibles en el mundo de la comunicación, y es que así así como llevó a jóvenes a estar conectados a una transmisión por largas horas, también los obligó a mostrar los secretos mejor guardados de uno mismo. En este contexto, en las últimas horas, el streamer Octavio Appo, más conocido como Oky, generó preocupación por su estado y su familia tomó una drástica decisión.

En las últimas semanas, cada vivo que realizaba encendía las alarmas de su comunidad. Sin embargo, fue la última que realizó el día martes que dejó completamente en shock a sus seguidores y a sus más cercanos, ya que dejó expuesta su delicada situación emocional y física. La escena derivó en una intervención de su círculo íntimo y en su posterior hospitalización .

Oky

Lo que comenzó como una transmisión promocional para un casino online, se transformó rápidamente en una sucesión de escenas intensas, confusión, y cambios abruptos de ánimo. En distintos tramos del vivo, el streamer tucumano se mostró visiblemente alterado, con signos de consumo de sustancias y una serie de confesiones personales que marcaron el tono de alarma.

Según comunicaron sus familiares a través de sus perfiles, Oky se encuentra actualmente internado y enfocado en su recuperación, rodeado por sus allegados más cercanos: "Como es de público conocimiento, queremos comentarles que Oky está atravesando un momento difícil", comenzó el texto difundido a través de sus historias de Instagram y continuó: "Ayer, junto a su entorno más cercano, tomamos la decisión de internarlo para que reciba la ayuda que necesita. Está acompañado, contenido y enfocado en su recuperación". Al mismo tiempo pidieron respeto y privacidad para el joven y su familia, agradeciendo el apoyo recibido.

La familia de Oky tomó la decisión de internarlo luego de su última transmisión

Tras confirmarse la internación de Octavio Appo, todas las miradas se centraron en Sasha Ferro, su ex pareja. Si bien los influencers no terminaron bien y hubo denuncias públicas de maltrato, la modelo se mostró preocupada al ver el deterioro de quien fue su novio.

Durante la última transmisión del streamer, la mediática lo llamó para interrumpir el vivo; la conversación fue breve pero reveladora: "¿Dónde estás?", le preguntó a lo que Oky respondió, sin poder hablar de corrido: "En mi departamento". Sasha intentó disuadirlo: "¿No pensás que es mejor irte a descansar y después stremear? Porque es muy temprano". A pesar del intento de contención, él decidió ignorar el consejo y continuó con lo que estaba haciendo.

El descargo de Sasha Ferro tras la internación de Oky

Al recibir críticas por mostrarse cercana al chico que supo denunciar, Ferro decidió hacer un descargo en su cuenta de X: "Me da mucha, pero mucha bronca leer comentarios de gente que habla sin saber nada. Yo estuve siempre presente y dispuesta a ayudar a Oky desde que empezó con todo esto. Que nos hayamos separado o peleado no significa que yo no voy a estar para él".

"A mí este tema me pone realmente mal, por qué yo vi de cerca su deterioro y vi como en pocos meses dejó de ser la persona que yo conocí. Y sufrí demasiado en ese momento. Solo yo y personas cercanas a nosotros saben lo que fue", continuó y decidió poner el foco en la importancia que tiene el hecho de poder pedir ayuda: "Si en algún momento me enojé con él fue claramente porque es difícil manejar la situación cuando alguien no se deja ayudar, o cuando te ve como tu 'enemigo' por querer sacarte de eso. Es un tema muy delicado. Se que no tengo que aclarar nada a nadie. Pero leo muchas boludeces. Y gracias a las personas que salieron a concientizar sobre el tema para que dejen de burlarse o de tomar esta situación como un chiste", expresó Sasha Ferro sobre su ex pareja Oky.